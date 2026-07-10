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Lluvia en la región Metropolitana: a esta hora caerían las precipitaciones en la capital hoy viernes

Revisa el pronóstico del tiempo para esta jornada.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

Las lluvias volverán a caer durante este viernes 10 de julio en la región Metropolitana, según el pronóstico entregado por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

De acuerdo al organismo, distintas zonas de la capital registrarán precipitaciones esta jornada en distintos horarios.

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Mientras que Santiago espera un día marcado por los cielos cubiertos, donde la máxima llegará a 16 grados.

¿A qué hora llueve en la región Metropolitana hoy viernes?

Según el portal meteorológico, las lluvias en Santiago tendrían lugar desde la mañana, mientras que en sectores como San José de Maipo, el fenómeno se podría extender hasta la noche.

En ese sentido, el portal Accuweather detalla que las precipitaciones podrían iniciar a eso de las 14:00 horas de esta jornada en localidades como Melipilla.

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