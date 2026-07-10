Inicia preparación del juicio oral por asesinato del carabinero Daniel Palma: piden presidio perpetuo para dos acusados
La Fiscalía busca la máxima pena por el crimen del cabo, quien fue baleado en el rostro durante un procedimiento policial en Santiago Centro.
Inicia preparación del juicio oral por asesinato del carabinero Daniel Palma: piden presidio perpetuo para dos acusados
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Este viernes se llevó a cabo la primera audiencia de preparación del juicio oral por el asesinato del carabinero Daniel Palma Yáñez, quien fue asesinado de un disparo en su rostro durante una fiscalización en Santiago Centro, en abril de 2023.
Según la investigación, el hecho ocurrió luego de que se denunciara una balacera al interior de un cité ubicado en calle San Francisco. El cabo primero concurrió al lugar, donde fue informado de que los sospechosos habían huido en un vehículo.
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El uniformado logró interceptar el automóvil y, al acercarse para fiscalizar a sus ocupantes, recibió un disparo que le provocó la muerte.
Piden 83 años de cárcel para dos imputados
La Fiscalía Centro Norte mantiene acusados a cuatro imputados, quienes estarían vinculados al Tren de Aragua. Para dos de ellos, Ovicmarlixon Josué Harcés Briceño y Lermi Elieser Albarrán Angulo, pidieron 83 años de cárcel por el delito de homicidio a funcionario de Carabineros en el ejercicio de sus funciones. es decir, la pena de presidio perpetuo calificado.
“El día de hoy se ha preparado el juicio oral contra los cuatro acusados por diversos delitos, entre ellos el homicidio del suboficial Daniel Palma (...) En la acusación del Ministerio Público se le imputa efectuar los disparos al imputado Lermi Albarrán Angulo”, señaló la fiscal Marcela Adasme.
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