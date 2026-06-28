¿Vuelve el anime de Hunter x Hunter? Rumores apuntan al regreso de la serie tras 12 años de pausa

El esperado regreso del manga de Hunter x Hunter, programado para este 29 de junio con la publicación de un nuevo capítulo en la revista Weekly Shonen Jump, volvió a entusiasmar a millones de fanáticos alrededor del mundo.

Ahora, además del retorno de la obra escrita por Yoshihiro Togashi, comenzaron a surgir rumores sobre una posible reactivación del anime, que permanece detenido desde hace más de una década.

La adaptación animada dejó de producir nuevos episodios debido a la falta de material original, luego de que los problemas de salud de Togashi obligaran al autor a interrumpir la publicación del manga en reiteradas ocasiones. Sin embargo, con la historia nuevamente en marcha, distintos canales especializados aseguran que la franquicia estaría evaluando su esperado regreso a la televisión.

Reuniones con Togashi alimentan las expectativas de los fanáticos

Según los reportes, ejecutivos de la industria del anime se habrían reunido con Yoshihiro Togashi para analizar la posibilidad de retomar la producción de nuevos episodios. Hasta ahora, no existe una confirmación oficial por parte del autor ni de los estudios involucrados, por lo que la información sigue siendo considerada un rumor.

Uno de los principales obstáculos continúa siendo el delicado estado de salud del mangaka. Durante los últimos años, Togashi ha enfrentado severos problemas de espalda que han limitado su ritmo de trabajo y obligado a prolongadas pausas en la publicación de la serie. Pese a ello, el creador ha reiterado en diversas oportunidades su intención de concluir la historia de Gon Freecss.

De hecho, el propio autor reveló anteriormente que tiene preparados distintos desenlaces para la obra en caso de que su estado físico le impida finalizarla tal como la imaginó originalmente. Ese compromiso con el cierre de la historia, sumado al regreso del manga, ha reavivado las esperanzas de quienes esperan una nueva temporada del anime.

Por ahora, los seguidores de Hunter x Hunter deberán esperar un anuncio oficial para confirmar si la serie efectivamente volverá a la pantalla después de 12 años. Mientras tanto, la reanudación del manga representa el primer gran paso para que uno de los animes más populares de las últimas décadas pueda retomar su historia.