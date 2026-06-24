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VIDEO. One Piece tendrá una nueva era: Netflix al fin presenta el primer adelanto del esperadísimo remake del manga

En 2023, Netflix sorprendió a todos anunciando The One Piece, un remake de la serie de Toei Animation. Este miércoles, la empresa anunció finalmente que se estrenará en febrero de 2027.

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One Piece tendrá una nueva era: Netflix al fin presenta el primer adelanto del esperadísimo remake del manga

¡Al fin! Netflix reveló este miércoles 24 de junio el primer tráiler del esperado remake de One Piece, desatando una ola de reacciones entre fanáticos del popular anime. La nueva adaptación llegará a la plataforma en febrero de 2027 y promete una versión renovada tanto en lo visual como en su narrativa.

El proyecto estará a cargo de Wit Studio, conocido por su trabajo en Shingeki no Kyojin, lo que eleva las expectativas en torno a la calidad de la animación. Esta nueva versión buscará reintroducir la historia de Monkey D. Luffy con un formato más ágil y contemporáneo, pensado tanto para seguidores históricos como para nuevos espectadores.

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Uno de los principales cambios será la estructura del relato. La primera temporada adaptará los primeros 50 capítulos del manga en solo siete episodios de unos 40 minutos cada uno. Con este formato, la historia avanzará hasta el arco del Baratie, momento clave en la trama donde aparece el personaje de Sanji y se desarrolla el recordado duelo entre Zoro y Mihawk.

Este enfoque marca una diferencia relevante respecto al anime original producido por Toei Animation, que necesitó cerca de 42 episodios —de menor duración— para cubrir la misma parte de la historia. La decisión apunta a eliminar los episodios de “relleno” y ofrecer un ritmo más dinámico que facilite el acceso a la serie.

El adelanto:

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