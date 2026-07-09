Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5449 del jueves 9 de julio
Conoce los números que entregarán el pozo acumulado de $3.150 millones de pesos a repartir.
Este jueves 9 de julio se realizó un nuevo sorteo del Loto, el reconocido juego de azar de la Polla Chilena de Beneficencia, donde una vez más estuvo en juego un millonario pozo acumulado.
En esta edición, correspondiente al sorteo número 5449, el premio total alcanzó los $3.150 millones, monto que fue repartido entre quienes obtuvieron aciertos en las distintas categorías del juego.
Conoce el monto que repartió el Loto en su sorteo número 5449
- Loto: $310 millones
- Recargado: $360 millones
- Revancha: $630 millones
- Desquite: $290 millones
- Jubilazo $1 millón: $720 millones
- Jubilazo $500 mil: $240 millones
- Jubilazo $1 millón por 50 años: $600 millones
Conoce los números ganadores del sorteo 5449 del Loto
Los números del sorteo 5449 del Loto se darán a conocer a partir de las 21:00 horas de Chile.
En el sorteo 5448 se registraron seis ganadores a los cinco aciertos, quienes ganaron $297.150 cada uno.
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