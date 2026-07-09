Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5449 del jueves 9 de julio / Agencia Uno

Este jueves 9 de julio se realizó un nuevo sorteo del Loto, el reconocido juego de azar de la Polla Chilena de Beneficencia, donde una vez más estuvo en juego un millonario pozo acumulado.

En esta edición, correspondiente al sorteo número 5449, el premio total alcanzó los $3.150 millones, monto que fue repartido entre quienes obtuvieron aciertos en las distintas categorías del juego.

Conoce el monto que repartió el Loto en su sorteo número 5449

Loto: $310 millones

$310 millones Recargado: $360 millones

$360 millones Revancha: $630 millones

$630 millones Desquite: $290 millones

$290 millones Jubilazo $1 millón: $720 millones

$720 millones Jubilazo $500 mil: $240 millones

$240 millones Jubilazo $1 millón por 50 años: $600 millones

Conoce los números ganadores del sorteo 5449 del Loto

Los números del sorteo 5449 del Loto se darán a conocer a partir de las 21:00 horas de Chile.

En el sorteo 5448 se registraron seis ganadores a los cinco aciertos, quienes ganaron $297.150 cada uno.