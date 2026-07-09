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Paula Pavic revela violenta reacción del Chino Ríos al verla con otro hombre: terminó siendo humillado

“Fue tan chistoso, no lo podía creer, en mi vida me habría imaginado verlo en esa posición”, recordó la exesposa de Marcelo Ríos.

Sebastián Escares

Paula Pavic revela violenta reacción del Chino Ríos al verla con otro hombre: terminó siendo humillado

Una inédita confesión fue la que realizó Paula Pavic durante este miércoles en Vecinos al límite, reality de Canal 13, la cual tiene relación directa con Marcelo “Chino” Ríos.

En medio del programa, Pavic recordó la violenta reacción que tuvo su exesposo cuando conoció su última pareja. “Era súper amigo mío, pasamos ene tiempo siendo amigos, muy parecido a este caso. Era súper cariñoso y todo, y recién como seis meses después me dio un beso”, partió señalando.

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Según contó la exesposa del Chino Ríos, estaba compartiendo un asado con su grupo cristiano cuando el otrora tenista llegó de improviso.

"Nos vio que estábamos ahí, no se quería ir, así que lo invitamos. Y se puso a tomar y empezó a ser súper pesado con todos, así mal, atroz. Cachó que yo tenía algo con él, así que le tiraba tallas pesadas, y el otro no enganchaba, lo dejaba hablando solo. Así que Marcelo se picó y empezó a tratar mal a todos, y en un minuto le dije que se fuera porque estaba dando jugo, lo estábamos pasando mal por él", rememoró Pavic.

Tras ello, al pensar que su exesposo se había ido, Pavic le dio un beso en la cara a su amigo. Sin embargo, el extenista seguía ahí, mirando la escena desde la terraza.

“De repente Marcelo viene por atrás y me empieza a lengüetear la oreja, como marcando terreno. Este otro se para, le dice que pare, y Marcelo va y le pega un combo en la cara“, contó.

Fue ahí cuando “mi amigo, en vez de pegarle de vuelta, lo agarra, le hace una llave y lo deja en el suelo. Y ahí quedó. Fue tan chistoso, no lo podía creer, en mi vida me habría imaginado verlo en esa posición”.

No obstante, la historia no terminó ahí. El amigo de Pavic le mandó una fotografía de su auto, el cual “estaba todo rayado”, cerró.

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