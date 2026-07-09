“Estamos legislando puras pavadas”: diputados critican la moción que involucra a Chile con el polémico caso Balogun en el Mundial / Anadolu

La Comisión de Deportes y Recreación de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la moción presentada por el diputado Matías Fernández, la cual solicita a la ANFP que se pronuncie por el caso Balogun.

¿Qué es el caso Balogún? Se trata de una de las polémicas más grandes del Mundial 2026: la FIFA le anuló una tarjeta roja al delantero de Estados Unidos, Folarin Balogun, dejándolo habilitado para jugar los octavos de final contra Bélgica. Una resolución que ocurrió después de una llamada del presidente Donald Trump al mandamás de la FIFA, Gianni Infantino, quien luego aseguró que la decisión no fue influenciada por terceros.

Aunque el caso no tiene nada que ver con Chile, el diputado Matías Fernández presentó la moción, argumentando que “la ANFP tiene que ser por lo menos clara a nivel nacional para que en el futuro no nos suceda, por ejemplo, que algún diputado que haya sido réferi haga alguna llamada por algún partido que encuentre o algún presidente en el futuro”.

Sin embargo, dentro del Congreso Nacional hay quienes critican la moción que ya fue aprobada por la Comisión de Deportes. “Estamos legislando puras pavadas”, señaló el diputado Álvaro Jofré en diálogo con Canal 13.

“Llamo a mis colegas a preocuparnos de los temas esenciales en materia deportiva”, agregó por su parte el parlamentario Jorge Guzmán.

En tanto, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Ximena Ossandón, sostuvo que “la gente nos exige estar muy conectados con los problemas reales de las personas. Entonces, si bien hubo una buena intención (al aprobar la moción), termina transformándose en un meme que nos empaña a todos”.

Mientras que la presidenta de la Comisión de Deportes, Marisela Santibáñez, añadió: “Esa Comisión ha hecho un trabajo bastante importante en la separación de la ANFP de la Federación y en la regulación de las sociedades anónimas… Entonces, esto viene a enlodar nuestra labor. Claramente es un error”.