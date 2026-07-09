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“Hemos resuelto declinar la invitación”: PS no asistirá a reunión con presidenta del Senado por megarreforma

El senador Juan Luis Castro afirmó que la invitación debía extenderse a todos los partidos de oposición y no solo a un sector.

Ruth Cárcamo

Juan Luis Castro | FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO

Juan Luis Castro | FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO / VICTOR HUENANTE GALAZ

La mañana de este jueves se llevó a cabo una reunión de coordinación entre los partidos de oposición, tras las descoordinaciones que han protagonizado esta semana en medio de la tramitación del proyecto de Reconstrucción Nacional.

Cabe recordar que en las últimas horas quedó al descubierto una crisis al interior del PS, luego del enfrentamiento entre la presidenta de la colectividad, Paulina Vodanovic, y la senadora Daniella Cicardini. A ello se sumó el acuerdo alcanzado entre senadores del PPD y el Gobierno respecto de la invariabilidad tributaria.

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Tras el encuentro, el jefe de la bancada de senadores del PS, Juan Luis Castro, anunció que el partido no asistirá a la cita convocada por la presidenta del Senado, Paulina Núñez, para buscar un acuerdo en torno a la megarreforma.

“Nos pareció pertinente no dar pie...”

“Hemos valorado la conducta de la presidenta del Senado, que ha hecho todos los esfuerzos posibles, pero los esfuerzos laterales, parciales o individuales no conducen a que necesariamente se cambie de posición respecto a lo que va a suceder finalmente cuando esto se vote”, señaló el parlamentario.

En esa línea, explicó que decidieron no participar en la reunión con Núñez “dado que insistimos en que fuese para los dos comités opositores la invitación y no solamente para un partido, y eso dado que no ha ocurrido, hemos resuelto declinar dicha invitación”.

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La presidenta del Senado, Paulina Núñez | Agencia UNO / VICTOR HUENANTE

“Nos pareció pertinente no dar pie a que solo un sector o un partido concurran y no el conjunto de la oposición, que sería lo natural a estas alturas a pocos días resolver la megarreforma”, concluyó.

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