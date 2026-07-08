Revelan el mensaje que dejó el detective de la PDI antes de parapetarse: escribió nombres en una servilleta

Nuevos antecedentes salieron a la luz sobre el caso del subcomisario de la Policía de Investigaciones (PDI) que se parapetó en un edificio de Las Condes mientras denunciaba presuntas irregularidades al interior de la institución y aseguraba que querían asesinarlo.

Durante el incidente, el detective gritó desde una oficina que temía por su vida, pidió que llamaran a Carabineros y afirmó que había desarmado su arma y desechado sus cargadores. Además, sostuvo que, si lo mataban, intentarían incriminarlo colocando una pistola en el lugar.

Con el paso de las horas se conoció un nuevo antecedente. En conversación con Teletrece, Alejandra, esposa del funcionario, contó que su marido había solicitado permiso para declarar ante la Fiscalía durante la mañana y luego perdió contacto con él.

Más tarde, familiares le informaron que el detective les había enviado una copia de la declaración entregada al Ministerio Público, donde aseguraba que lo querían matar.

Además de una fotografía de una servilleta con varios nombres escritos . Según relató la mujer, el mensaje indicaba que, si llegaba a ocurrirle algo, esas personas estarían involucradas en su muerte.

Finalmente el detective quedó bajo medidas de protección, mientras la Fiscalía Metropolitana Oriente investiga las denuncias que realizó durante el procedimiento.