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Internan a subcomisario de la PDI que se parapetó en Las Condes tras denunciar amenazas

El funcionario, que había quedado bajo resguardo policial y con prohibición de acercamiento para otros detectives, se encuentra internado en el Hospital de Carabineros.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Internan grave a subcomisario de la PDI que se parapetó en Las Condes tras denunciar amenazas

Internan grave a subcomisario de la PDI que se parapetó en Las Condes tras denunciar amenazas

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Internado en el Hospital de Carabineros se encuentra el subcomisario de la Policía de Investigaciones que durante la noche del martes se parapetó en un edificio de oficinas en Las Condes, denunciando temor por su vida y posibles hechos de corrupción al interior de la institución.

De acuerdo con antecedentes preliminares, el funcionario de 47 años, que estaba bajo custodia de Carabineros, se habría provocado una herida, quedando con lesiones leves.

El detective había quedado bajo medidas de protección mientras la Fiscalía Metropolitana Oriente indaga las denuncias que realizó durante el operativo.

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Tras el episodio en Las Condes, el funcionario fue asistido por personal policial y trasladado inicialmente a un servicio de urgencia para evaluación médica y constatación de lesiones. Luego, se dispuso un punto fijo de Carabineros en su domicilio y una prohibición de acercamiento para funcionarios de la PDI, con el objetivo de resguardar su integridad mientras avanzan las diligencias.

Durante el operativo, el subcomisario entregó su arma de servicio y municiones, asegurando que temía ser involucrado en un supuesto montaje. “Boté todas mis municiones, mis cargadores; mi arma está desarmada. Si me matan, van a plantar una pistola como siempre lo han hecho”, afirmó en medio del procedimiento.

La Fiscalía también ordenó peritajes al arma entregada, una pistola Glock calibre .40 con 16 cartuchos, la que será analizada por el Laboratorio de Criminalística de Carabineros. Las diligencias buscan establecer tanto las circunstancias del parapetamiento como la veracidad de las acusaciones realizadas por el funcionario.

El detective aseguró además que habría sido obligado a cometer delitos y apuntó a presuntas redes de corrupción, antecedentes que ahora deberán ser verificados por el Ministerio Público. La causa se mantiene en desarrollo y bajo reserva investigativa.

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