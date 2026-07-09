Sistema frontal deja 64 personas aisladas y más de 100 viviendas afectadas en el sur de Chile

El sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país mantiene un complejo escenario de emergencia, especialmente en La Araucanía y Los Ríos, donde se reportan personas aisladas, viviendas dañadas, rutas con restricción de tránsito y afectaciones a servicios básicos.

De acuerdo con el último balance de SENAPRED, el evento deja hasta ahora 20 personas damnificadas, 64 aisladas y 105 viviendas con algún tipo de daño, considerando casas destruidas, con daño mayor, menor o aún en evaluación.

La mayor cantidad de personas aisladas se concentra en La Araucanía, particularmente en la comuna de Teodoro Schmidt, con 59 casos asociados a crecidas de ríos y esteros.

Rutas cortadas, viviendas dañadas y servicios afectados

En La Araucanía, además, se reportan 235 personas afectadas por una alteración en el sistema de Agua Potable Rural de Palguín Bajo, en Pucón. También se mantienen problemas de conectividad en Toltén, Pucón y Pitrufquén, con rutas afectadas por remociones en masa y socavones. En educación, se informó la suspensión de clases en 20 establecimientos.

En materia de salud, el reporte advierte que 3 establecimientos hospitalarios funcionan con generador como medida preventiva, mientras que nueve postas se encuentran sin funcionamiento por falta de energía eléctrica y sin respaldo. Otras tres postas operan sin energía, pero con sistemas de respaldo.

En Los Ríos, la situación sigue siendo delicada en comunas como Corral, Valdivia, Lanco, La Unión y Mariquina, con deslizamientos de material, anegamientos y caída de árboles. En Corral, continúa la evaluación por el aluvión en la quebrada Yerbas Buenas, mientras que en La Aguada el aumento de caudal del Estero Las Vigas mantiene interrumpido el paso vehicular en el Puente Amargos.

El informe también señala que, por las condiciones climáticas, “se mantienen cerrados para embarcaciones menores los puertos de Corral, Chaihuin, Valdivia y Mehuín”, además de varios lagos de la zona.

En Los Lagos, en tanto, se reportan familias aisladas en Purranque, cierres en pasos fronterizos y restricciones en rutas por socavones, crecidas y deslizamientos.

Según la Dirección Meteorológica de Chile, los mayores acumulados de agua caída se registran en Isla Teja, con 214,5 mm; Pichoy-Valdivia, con 164,8 mm; y Panguipulli, con 148,1 mm.

Finalmente, las alertas amarillas se mantienen vigentes para la provincia de Cautín, la Región de Los Ríos y las comunas de Lanco y Mariquina.