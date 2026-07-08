Balance del doble terremoto en Venezuela sube a 3.811 personas muertas y más de 16 mil heridos
Las autoridades informaron que casi 18 mil personas permanecen sin hogar, mientras continúan los rescates y la asistencia en las zonas afectadas.
El balance de víctimas por el doble terremoto que afectó a Venezuela el pasado 24 de junio continúa aumentando.
Este miércoles, las autoridades actualizaron la cifra de fallecidos a 3.811 personas, mientras que los heridos llegaron a 16.740 y casi 18 mil personas permanecen sin vivienda debido a la destrucción de sus hogares.
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El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que el desastre también dejó 856 edificaciones dañadas, de las cuales 190 colapsaron por completo.
17.907 personas damnificadas
“Al día de hoy, 8 de julio de 2026, tres mil ochocientos once hermanas y hermanos, lamentablemente, han fallecido por causa de la tragedia del doblete sísmico", señaló al entregar el nuevo balance oficial.
Rodríguez agregó que 17.907 personas quedaron damnificadas por la pérdida o el grave deterioro de sus viviendas, mientras continúan las labores de rescate y asistencia.
Según detalló, 6.462 personas fueron extraídas con vida de entre los escombros y más de 86.000 familias han recibido apoyo humanitario desde el inicio de la emergencia.
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