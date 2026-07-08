Balance del doble terremoto en Venezuela sube a 3.811 personas muertas y más de 16 mil heridos

El balance de víctimas por el doble terremoto que afectó a Venezuela el pasado 24 de junio continúa aumentando.

Este miércoles, las autoridades actualizaron la cifra de fallecidos a 3.811 personas, mientras que los heridos llegaron a 16.740 y casi 18 mil personas permanecen sin vivienda debido a la destrucción de sus hogares.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que el desastre también dejó 856 edificaciones dañadas, de las cuales 190 colapsaron por completo.

17.907 personas damnificadas

“Al día de hoy, 8 de julio de 2026, tres mil ochocientos once hermanas y hermanos, lamentablemente, han fallecido por causa de la tragedia del doblete sísmico", señaló al entregar el nuevo balance oficial.

Rodríguez agregó que 17.907 personas quedaron damnificadas por la pérdida o el grave deterioro de sus viviendas, mientras continúan las labores de rescate y asistencia.

Según detalló, 6.462 personas fueron extraídas con vida de entre los escombros y más de 86.000 familias han recibido apoyo humanitario desde el inicio de la emergencia.