Estados Unidos ataca a Irán por segundo día consecutivo: hay al menos 14 muertos y 78 heridos

Al menos 14 personas han muerto y otras 78 han resultado heridas en los ataques de Estados Unidos en los últimos dos días contra Irán, informaron este jueves las autoridades sanitarias iraníes.

“Mientras el alto el fuego estaba en vigor, Estados Unidos lanzó ataques contra cinco provincias de Irán los días 8 y 9 de julio de 2026”, señaló en X el portavoz Ministerio de Salud, Hosein Kermanpour.

En los últimos ataques, las fuerzas estadounidenses bombardearon aproximadamente 90 objetivos militares iraníes en la madrugada, entre ellos sistemas de defensa aérea, activos de vigilancia costera, depósitos de misiles y drones, comunicó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

Dos días de ataques contra Irán

Irán respondió con ataques contra objetivos en las bases estadounidenses de Arifjan y Ali Al Salem en Kuwait y las bases de Juffair y Sheikh Isa en Baréin, según anunció la Guardia Revolucionaria de Irán.

Estados Unidos lleva dos días atacando a la República Islámica, en unas operaciones que Washington asegura que buscaban imponer “costos significativos” a Irán por lo que considera violaciones iraníes del alto el fuego al atacar tres buques mercantes que navegaban por el estrecho de Ormuz.