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Gabriel Boric reaparece en La Moneda y envía mensaje de unidad: “Nos une profundamente Chile”

El expresidente participó en la conmemoración de los 200 años de la Presidencia, valoró la invitación de José Antonio Kast y defendió la democracia, el respeto entre adversarios y la continuidad institucional.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno

El expresidente Gabriel Boric reapareció este jueves en La Moneda por primera vez desde que dejó el cargo el pasado 11 de marzo, en el marco de la conmemoración de los 200 años de la Presidencia de la República.

Durante la ceremonia encabezada por el Presidente José Antonio Kast, el exmandatario puso el foco en la defensa de la democracia, el respeto entre adversarios políticos y la continuidad institucional, destacando que, pese a las diferencias, “nos une profundamente Chile”.

Además, reiteró que, como expresidente, estará “siempre disponible para lo que la República requiera”.

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En su intervención, Boric valoró la invitación de Kast y sostuvo que este tipo de gestos fortalecen las instituciones en un contexto internacional donde, afirmó, “quienes representan ideas opuestas muchas veces no pueden verse, no asisten al cambio de mando o no reconocen el resultado de las elecciones”.

“La democracia se cuida todos los días y esta es una manera importante de hacerlo”, afirmó. Asimismo, aseguró que “nosotros pasamos, el pueblo y las instituciones quedan”, destacando que la ceremonia simboliza la continuidad republicana por sobre las diferencias políticas.

El exmandatario también recordó la figura de Manuel Blanco Encalada, primer presidente de Chile, a quien destacó por haber renunciado al cargo al considerar que no existían las condiciones para gobernar, privilegiando el funcionamiento de las instituciones por sobre el poder. “Chile está primero”, enfatizó Boric, quien llamó a mantener la austeridad, el sentido republicano y la conciencia de que “el poder siempre es prestado” y debe ejercerse al servicio de la sociedad.

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