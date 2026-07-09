Senadora Vodanovic confirma que oposición acudirá al TC por megarreforma tras reunión con expertos

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, confirmó que la oposición ratificó su decisión de acudir al Tribunal Constitucional por la megarreforma, luego de una reunión con presidentes de partidos, jefes de bancada y abogados constitucionalistas.

Según explicó la parlamentaria, la cita tuvo una primera parte técnica, donde se escuchó la visión de expertos respecto de una eventual presentación ante el TC.

“Estuvimos con los expertos, abogados y abogadas presentes, para escuchar su posición respecto a la eventual presentación al Tribunal Constitucional acerca del proyecto de megarreforma o la mal llamada ley de reconstrucción”, señaló.

Oposición ratifica estrategia ante el TC y busca contener crisis interna

Tras el análisis jurídico, Vodanovic indicó que “hemos ratificado el acuerdo, después de escuchar a los expertos, en orden a concurrir con un requerimiento, tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado, al Tribunal Constitucional”.

La senadora precisó que la acción apuntará a materias tributarias y medioambientales, y que la coordinación jurídica quedará en manos del abogado Tomás Jordán. “Vamos a seguir trabajando todo en forma unitaria, como lo hemos venido haciendo hasta ahora”, sostuvo.

La presidenta del PS también abordó el clima político al interior de la oposición, especialmente luego de la negociación entre el Gobierno y el PPD por la invariabilidad tributaria. En ese contexto, recalcó que hubo una conversación política franca entre los partidos y bancadas, con foco en mantener coordinación ante la discusión legislativa.

Vodanovic agregó que siguen en curso indicaciones en distintas áreas, como Sence, medidas ProPyme y materias que serán vistas en la Comisión de Hacienda. “Nos preocupa la economía de los chilenos, nos preocupa la cesantía, y, por lo tanto, las coordinaciones hoy día se hacen más necesarias que nunca”, afirmó.

Finalmente, la parlamentaria insistió en que el sector debe actuar unido pese a sus diferencias internas. “Ha sido una conversación muy franca, muy directa, con mucho sentido de unidad”, dijo, agregando que el llamado es a seguir trabajando “en forma unitaria, reconociendo la diversidad de nuestros partidos”.