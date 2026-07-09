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“De chilena”: el gran sueño que quiere cumplir un crack de la selección española en el Mundial 2026

“Son sueños y ojalá se cumplan”, comentó el seleccionado español antes de enfrentar a Bélgica en cuartos de final.

Daniel Ramírez

“De chilena”: el gran sueño que quiere cumplir un crack de la selección española en el Mundial 2026

“De chilena”: el gran sueño que quiere cumplir un crack de la selección española en el Mundial 2026 / Alex Pantling - FIFA

En la previa del encuentro entre España y Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026, el volante de la selección española, Gavi, dio a conocer su gran sueño en caso de alcanzar la final del torneo planetario.

“Siempre he soñado con meter un gol de chilena en la final del Mundial. Son sueños y ojalá se cumplan”, señaló el jugador del Barcelona, provocando las risas de los periodistas presentes.

En la misma línea, el mediocampista hispano mencionó al rival que desea enfrentar en una hipotética final en la Copa del Mundo. “¿El rival? Me gustaría que fuera Argentina, por Leo Messi. Pero mientras lleguemos a la final, quien sea”, agregó.

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Respecto al duelo contra Bélgica por los cuartos de final, Gavi comentó: Bélgica tiene magníficos jugadores. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo muy bien. Si es así, seguramente las cosas saldrán bien. Lo importante es ganar”.

El partido entre españoles y belgas, por el pase a las semifinales del Mundial, se jugará este viernes 10 de julio a las 15:00 horas de Chile.

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