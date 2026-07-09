Desvíos de tránsito en Santiago hoy jueves: revisa las calles afectadas por ceremonia de Juramento a la Bandera

Este jueves se implementaron desvíos de tránsito en el centro de Santiago debido a la ceremonia del Juramento a la Bandera del Ejército de Chile, que se realizará en la explanada ubicada frente a la Plaza de la Ciudadanía y la Plaza de la Constitución.

La medida inició a las 07:00 horas y afecta principalmente la circulación de vehículos en la Alameda, entre Manuel Rodríguez y Mac Iver, por lo que las autoridades llamaron a optar por rutas alternativas.

Desvíos de tránsito

Según informó Carabineros, para los automóviles particulares el perímetro de desvíos considera las calles:

Santo Domingo , por el norte.

, por el norte. Santa Isabel , por el sur.

, por el sur. Manuel Rodríguez , por el poniente.

, por el poniente. Mac Iver, por el oriente.

En tanto, la locomoción colectiva será desviada por:

Santo Domingo , al norte.

, al norte. Avenida Matta , al sur.

, al sur. Avenida España , al poniente.

, al poniente. Miraflores, al oriente.

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Las autoridades recomendaron privilegiar recorridos más alejados del perímetro de la ceremonia, ya que calles como Santo Domingo y Santa Isabel, habilitadas como vías de desvío, podrían registrar alta congestión.