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Desvíos de tránsito en Santiago hoy jueves: revisa las calles afectadas por ceremonia de Juramento a la Bandera

Los cortes comenzaron a las 07:00 horas e implican el cierre de un tramo de la Alameda.

Ruth Cárcamo

FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIUNO

FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIUNO / Sebastian Beltran Gaete

Este jueves se implementaron desvíos de tránsito en el centro de Santiago debido a la ceremonia del Juramento a la Bandera del Ejército de Chile, que se realizará en la explanada ubicada frente a la Plaza de la Ciudadanía y la Plaza de la Constitución.

La medida inició a las 07:00 horas y afecta principalmente la circulación de vehículos en la Alameda, entre Manuel Rodríguez y Mac Iver, por lo que las autoridades llamaron a optar por rutas alternativas.

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Desvíos de tránsito

Según informó Carabineros, para los automóviles particulares el perímetro de desvíos considera las calles:

  • Santo Domingo, por el norte.
  • Santa Isabel, por el sur.
  • Manuel Rodríguez, por el poniente.
  • Mac Iver, por el oriente.

En tanto, la locomoción colectiva será desviada por:

  • Santo Domingo, al norte.
  • Avenida Matta, al sur.
  • Avenida España, al poniente.
  • Miraflores, al oriente.
ADN

X @CarabTransito

Las autoridades recomendaron privilegiar recorridos más alejados del perímetro de la ceremonia, ya que calles como Santo Domingo y Santa Isabel, habilitadas como vías de desvío, podrían registrar alta congestión.

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