Desvíos de tránsito en Santiago hoy jueves: revisa las calles afectadas por ceremonia de Juramento a la Bandera
Los cortes comenzaron a las 07:00 horas e implican el cierre de un tramo de la Alameda.
Este jueves se implementaron desvíos de tránsito en el centro de Santiago debido a la ceremonia del Juramento a la Bandera del Ejército de Chile, que se realizará en la explanada ubicada frente a la Plaza de la Ciudadanía y la Plaza de la Constitución.
La medida inició a las 07:00 horas y afecta principalmente la circulación de vehículos en la Alameda, entre Manuel Rodríguez y Mac Iver, por lo que las autoridades llamaron a optar por rutas alternativas.
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Desvíos de tránsito
Según informó Carabineros, para los automóviles particulares el perímetro de desvíos considera las calles:
- Santo Domingo, por el norte.
- Santa Isabel, por el sur.
- Manuel Rodríguez, por el poniente.
- Mac Iver, por el oriente.
En tanto, la locomoción colectiva será desviada por:
- Santo Domingo, al norte.
- Avenida Matta, al sur.
- Avenida España, al poniente.
- Miraflores, al oriente.
Las autoridades recomendaron privilegiar recorridos más alejados del perímetro de la ceremonia, ya que calles como Santo Domingo y Santa Isabel, habilitadas como vías de desvío, podrían registrar alta congestión.
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