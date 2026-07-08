“Ley Toretto 2.0”: El drástico cambio que busca frenar en seco a los conductores temerarios en las autopistas

La bancada de diputados del Frente Amplio solicitó formalmente al Ejecutivo otorgar urgencia legislativa a la moción conocida como “Ley Toretto 2.0”.

El proyecto busca modificar la normativa vial vigente para permitir la suspensión inmediata de las licencias de conducir en casos de velocidad temeraria, frenando un criticado vacío legal.

La ofensiva parlamentaria se activó tras la indignación pública que generó el caso de un empresario que, el pasado domingo 21 de junio, fue detectado por Carabineros conduciendo a la inédita velocidad de 267 kilómetros por hora en la Autopista Costanera Norte, donde el límite máximo permitido es de solo 100 km/h.

El insólito vacío legal del sistema chileno

A pesar de la extrema gravedad y el peligro del hecho, el conductor abandonó el tribunal penal con su documentación completamente habilitada para seguir manejando. Esta situación (que generó cuestionamientos ciudadanos) ocurre debido a un “punto ciego” en el marco legal chileno.

Actualmente, la ley solo faculta a los jueces de garantía a dictar la retención del documento como medida cautelar en causas que involucren el consumo de alcohol o estupefacientes.

“La ley actual de tránsito no permite imponer la cautelar de retención de licencia a quienes cometan delitos que no sean conducción en estado de ebriedad”, explicó el diputado Ignacio Achurra, detallando el vacío técnico que entrampa al sistema judicial.

Paradójicamente, cuando Carabineros detiene a un infractor superando el límite de velocidad por más de 60 km/h, el hecho escala de una falta a un delito penal y se deriva al Ministerio Público. Al transformarse en un proceso de esta índole, el personal policial se ve obligado por ley a devolverle la licencia de conducir de forma inmediata al imputado.

El proyecto de ley interviene directamente el artículo 197 de la Ley de Tránsito. La modificación propuesta permitirá a los magistrados aplicar la suspensión de la licencia como una medida cautelar transversal para todos los delitos viales mientras se extienda el período de investigación, impidiendo que los conductores temerarios regresen a las calles de inmediato.

La urgencia de la reforma está respaldada por cifras alarmantes: durante los primeros cinco meses de 2026, el exceso de velocidad ya ha cobrado la vida de 103 personas en el país, consolidándose firmemente como la segunda causa de muerte vial en las rutas chilenas.