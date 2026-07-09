Decetan prisión preventiva para madre de lactante de nueve meses que se intoxicó con pasta base en Alto Hospicio

La Fiscalía Local de Alto Hospicio logró la medida cautelar de prisión preventiva para la mujer de nacionalidad colombiana acusada de parricidio frustrado y microtráfico.

Esto, luego de que su hija de tan solo nueve meses de edad ingresara el pasado 2 de julio al Hospital Regional de Iquique con una grave intoxicación química por ingesta de cocaína base.

De acuerdo con las diligencias investigativas, se logró establecer que el día de los hechos, al interior de un domicilio ubicado en las tomas La Pampa de Alto Hospicio, la imputada se encontraba realizando el proceso de secado de pasta base de cocaína en el patio de la vivienda, con el objetivo de dosificarla y comercializarla posteriormente.

Fue en ese contexto de microtráfico que la mujer mantuvo la sustancia esparcida por el lugar y al alcance de la lactante, quien terminó ingiriendo una cantidad indeterminada del estupefaciente y sufriendo un severo cuadro convulsivo.

Durante la audiencia de formalización, el Ministerio Público expuso los antecedentes recopilados por la policía civil, enfatizando el grave peligro en el que estuvo la vida de la menor y el actuar de la imputada.

Considerando la gravedad de los delitos imputados (parricidio frustrado y microtráfico) y los antecedentes penales previos que mantenía la mujer por infracción a la Ley de Drogas, el tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía y decretó la medida cautelar de prisión preventiva, por considerar que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad.