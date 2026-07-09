Bajo la lluvia: Ñublense y O’Higgins disputan un partidazo por las semis de la Copa de la Liga en Chillán / MARCELO CÁCERES/ AGENCIA UNO

Hoy, jueves 9 de julio, el fútbol chileno continúa la semana con una agenda que contempla un partido.

Este encuentro dará continuidad a las semifinales ida de la Copa de la Liga.

Copa de la Liga 2026

La programación del fútbol chileno hoy 9 de julio comenzará a las 19:00 horas, en el Nelson Oyarzún, donde Ñublense enfrentará a O’Higgins.

Matías Assadi será el juez del compromiso, que será transmisión por TV únicamente en la plataforma HBO Max.

Jueves 9 de julio

EN VIVO | Ñublense 1-1 O’Higgins | Bicentenario Nelson Oyarzún

Goles: 1-0; 25′ Pablo Calderón (ÑUB) | 1-1; 37′ Bastián Yáñez (OHI)