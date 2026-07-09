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EN VIVO. Bajo la lluvia: Ñublense y O’Higgins disputan un partidazo por las semis de la Copa de la Liga en Chillán

‘Diablos Rojos’ y el ‘Capo’ chocan en Chillán por la ronda de los cuatro mejores del torneo.

Carlos Madariaga

Bajo la lluvia: Ñublense y O’Higgins disputan un partidazo por las semis de la Copa de la Liga en Chillán

Bajo la lluvia: Ñublense y O’Higgins disputan un partidazo por las semis de la Copa de la Liga en Chillán / MARCELO CÁCERES/ AGENCIA UNO

Hoy, jueves 9 de julio, el fútbol chileno continúa la semana con una agenda que contempla un partido.

Este encuentro dará continuidad a las semifinales ida de la Copa de la Liga.

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La programación del fútbol chileno hoy 9 de julio comenzará a las 19:00 horas, en el Nelson Oyarzún, donde Ñublense enfrentará a O’Higgins.

Matías Assadi será el juez del compromiso, que será transmisión por TV únicamente en la plataforma HBO Max.

Jueves 9 de julio

  • EN VIVO | Ñublense 1-1 O’Higgins | Bicentenario Nelson Oyarzún

Goles: 1-0; 25′ Pablo Calderón (ÑUB) | 1-1; 37′ Bastián Yáñez (OHI)

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