Detienen a madre de bebé de 8 meses intoxicado con cocaína en Cesfam de Alto Hospicio

Una lactante de tan solo ocho meses de edad se encuentra bajo estricta supervisión médica y judicial luego de ingresar de urgencia a un recinto asistencial por una grave intoxicación con cocaína base.

Tras una rápida investigación de la Policía de Investigaciones (PDI), la madre de la menor fue detenida y enfrentará cargos por parricidio frustrado.

El dramático hecho comenzó a registrarse el pasado miércoles 1 de julio, cuando el padre de la menor, acompañado por un sujeto de identidad desconocida, ingresó a la bebé al Hospital de Alto Hospicio debido a un severo cuadro convulsivo. Tras dejar a la víctima en el lugar, ambos hombres se dieron a la fuga.

Dada la extrema gravedad de su estado, la lactante fue trasladada de urgencia al Hospital de Iquique, donde un examen de orina confirmó el peor escenario: la menor presentaba una alta intoxicación por cocaína.

A pesar de que la madre inicialmente negó saber cómo su hija había consumido la sustancia, los peritajes policiales echaron por tierra su versión. Según detalló el jefe de la región policial de Tarapacá, el prefecto inspector Mauricio Jorquera:

“Los detectives logran establecer su responsabilidad (...) La policía pudo concluir que la madre se encontraba secando droga en su domicilio cuando, en un momento de descuido, el lactante habría ingerido una cantidad indeterminada de la sustancia”.

Situación judicial y resguardo de los menores

La detenida es una mujer de 27 años y de nacionalidad colombiana, quien al momento del suceso ya se encontraba bajo el régimen de libertad vigilada por infracciones previas a la Ley de Drogas.

El fiscal regional (s) de Tarapacá, Hardy Torres, confirmó que el Ministerio Público solicitará la formalización de la mujer por los delitos de parricidio frustrado y microtráfico.

Por otra parte, se informó que tanto la bebé afectada como su hermano ya fueron puestos a resguardo en una residencia bajo la supervisión de la Unidad de Atención de Víctimas y Testigos de la Fiscalía de Tarapacá.

En tanto, la PDI continúa con las diligencias para dar con el paradero del padre de la menor, quien sigue prófugo.