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“Fue un orgullo estar tantos años en Europa, pero necesitaba volver a Sudamérica; estoy feliz de estar acá”

“Cuando el club mostró interés en mí, lo primero que pensé fue en Elías Figueroa y toda la historia que tiene aquí”, confesó Guillermo Maripán en su arribo a Internacional de Porto Alegre.

Bastián Lizama

Instagram @scinternacional

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Guillermo Maripán fue oficializado como nuevo refuerzo de Internacional de Porto Alegre. Después de nueve años en el fútbol europeo y tras finalizar su contrato con el Torino de Italia, el defensa chileno regresó a Sudamérica y firmó con el club brasileño hasta la temporada 2028.

Luego de oficializarse su llegada, el seleccionado de La Roja conversó con los canales oficiales del ‘Colorado’ y explicó los motivos que lo llevaron a fichar por el elenco paulista.

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“Estoy muy feliz. Después de nueve temporadas en Europa, en distintas ligas, tenía muchas ganas de volver a Sudamérica. Desde que empezamos a hablar con el Inter, sabía que era un equipo muy importante y tenía muchas ganas de venir, así que estoy feliz de estar acá“, comenzó declarando.

Respecto a la magnitud del Inter de Porto Alegre, Maripán sostuvo que “sé que es un club grande, tienen una gran hinchada. Han jugado compatriotas chilenos muy importantes acá. Desde el primer día que hablamos mostraron mucho interés y eso para mí también es muy importante".

El zaguero de 32 años también tuvo palabras para el histórico central chileno Elías Figueroa, ídolo del conjunto brasileño gracias a sus campañas entre 1972 y 1976. “Elías Figueroa es un ídolo para mí y para el pueblo chileno. Cuando el club mostró interés en mí, lo primero que pensé fue en Elías y toda la historia que tiene aquí”, afirmó.

Además, el formado en Universidad Católica destacó sus virtudes dentro de la cancha. “Para mí es muy importante la actitud y la la garra dentro del campo, también el ser un profesional. En todos los clubes que he estado, siempre se me ha reconocido por eso. Ser el capitán de clubes tan importantes en Europa ha sido una responsabilidad muy grande, pero la asumo con mucha felicidad porque también demuestra que hay un gran trabajo personal detrás", aseguró.

Por último, Guillermo Maripán confesó que “necesitaba estar en el fútbol sudamericano. Yo soy chileno, lo digo siempre con orgullo. Para mí fue un orgullo estar tantos años en Europa, pero ya sentía que era un momento de volver a Sudamérica para sentir toda esa hinchada y cómo viven el fútbol y poder disfrutar otra vez de todos sus momentos".

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