Detienen a dos sujetos que buscaban comercializar álbumes y láminas falsificadas del Mundial 2026 en Santiago

Dos personas fueron detenidas por Carabineros en la comuna de Santiago, luego de ser sorprendidas con una importante cantidad de láminas y álbumes del Mundial 2026 presuntamente falsificados, los que pretendían comercializar.

El procedimiento fue realizado por funcionarios de la 2ª Comisaría de Santiago durante patrullajes preventivos y fiscalizaciones vehiculares.

Según los antecedentes policiales, cerca de las 17:30 horas se detectó un vehículo BMW X3 color burdeo con todos sus vidrios polarizados, lo que impedía ver hacia el interior.

Vehículo sin papeles al día y millonario decomiso

Al fiscalizar el automóvil, Carabineros estableció que el conductor no portaba licencia de conducir ni la totalidad de la documentación del vehículo. Posteriormente, durante la revisión del móvil, se encontró un arma de color negro, similar a una Glock, sin nomenclatura.

En el maletero, además, los funcionarios hallaron diversas cajas con láminas y álbumes del Mundial 2026, artículos que serían falsificados y que estaban acompañados de otros elementos destinados a su comercialización.

De acuerdo con la información preliminar, el perjuicio económico asociado a la incautación fue avaluado en cerca de $93 millones.

Los detenidos son dos ciudadanos chilenos con antecedentes penales, aunque sin órdenes de aprehensión vigentes. Ambos quedaron a disposición de los tribunales de justicia para su respectivo control de detención.