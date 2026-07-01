Experto tras desastre por terremotos en Venezuela: “No importa cuántas leyes tengas, si no sabes cómo usarlas, nunca será suficiente”

El experto en emergencias internacionales, Michel D’Lerbe, analizó la catástrofe humanitaria en Venezuela en el programa Tu Nuevo ADN, conducido por Andrea Obaid. El doble sismo, ocurrido un miércoles feriado, ha dejado un balance provisorio de 19 personas fallecidas, más de 10.000 heridos y cerca de 50.000 desaparecidos en Caracas, mientras que en La Guaira se registran 6.461 rescatados tras siete días del desastre. A partir de este escenario, el especialista advirtió sobre las lecciones urgentes que Chile debe extraer en materia de gobernanza sismológica, prevención local y gestión de la desconfianza.

La crisis de gobernanza en Venezuela y el “relajo” institucional de Chile

La destrucción masiva de edificios en balnearios de La Guaira, que según testigos “se cayeron como panqueques”, ha levantado serias denuncias ciudadanas sobre corrupción de inmobiliarias y uso de materiales de mala calidad. Del Herbe explicó que, aunque Venezuela cuenta con normativas de diseño sismo resistente (como la norma Covenin desarrollada junto a Funvisis), el problema radica en la falta de fiscalización debido a la fragilidad de su crisis política.

Al respecto, el experto advirtió que Chile no debe bajar la guardia por un exceso de confianza en su aparente robustez institucional. Como antecedente histórico de relajo, recordó que para el terremoto del 27F el país contaba con apenas 90 instrumentos sismológicos. Posteriormente, bajo el primer gobierno de Michelle Bachelet, se invirtieron 18 millones de dólares en la compra de 500 nuevos instrumentos sismológicos, los cuales terminaron insólitamente guardados en bodegas de la ONEMI en 2012 sin ser instalados.

Esta falta de previsión también se refleja hoy en el presupuesto del recién creado Senapred. Pese a que se proyectan megaterremotos en la Región Metropolitana, la zona central y el norte grande, el presupuesto anual de Senapret para organización y entrenamiento comunitario en todo el país es de apenas 83 millones de pesos. “¿De qué nos sirve la institución si finalmente termina siendo una estructura fijada en una ley (...) pero eso no se traduce en la instalación de competencias y presupuestos a nivel local?”, fustigó D’Lerbe, enfatizando que “los desastres naturales no existen, los desastres son sociales” y se producen por malas planificaciones y falta de educación.

Desconfianza internacional y las claves de la supervivencia

El operativo en el país caribeño también se ha visto entorpecido por bloqueos y tensiones geopolíticas, al punto de que militares venezolanos llegaron a sospechar que los rescatistas voluntarios chilenos, como el grupo “Topos”, eran “espías”. D’Lerbe atribuyó esto a la profunda desconfianza instalada en la sociedad, la cual altera la forma en que se decodifican los esfuerzos humanitarios, un fenómeno que también deteriora la respuesta ante catástrofes en Chile.

Estas demoras políticas complican el periodo conocido como “The Golden Day of Survival” (el día dorado de la supervivencia), correspondiente a las primeras 24 horas del sismo, donde se concreta más del 80% de los rescates de personas con vida gracias a los propios vecinos y voluntarios. Después de las 48 a 72 horas, la probabilidad de supervivencia cae dramáticamente, y las muertes tienden a multiplicarse en las semanas posteriores debido al colapso de la red hospitalaria (que desatiende a enfermos crónicos, embarazadas y ancianos) y a la aparición de crisis sanitarias.

CARACAS, VENEZUELA - JUNE 29: Work continues to remove the debris as part of the search and rescue efforts at the collapsed residential building Rita in the San Bernardino neighborhood after a magnitude 7.2 earthquake struck Venezuela and other regions in the Caribbean on June 29, 2026 in Caracas, Venezuela. According to the U.S. Geological Survey (USGS), the main earthquake was followed by a 7.5-magnitude aftershock less than a minute later. The number of fatal victims increased to more than 1400, while the number of injured people exceeded 3,000. More than 70,000 people are reported missing. (Photo by Edilzon Gamez/Getty Images) / Edilzon Gamez Ampliar

En este sentido, alertó sobre el inminente riesgo epidemiológico en Venezuela por la proliferación de basura, restos biológicos y la propagación de enfermedades como el dengue y el zika, transmitidas por el mosquito Aedes aegypti (vector que ya se encuentra presente en el norte de Chile y Rapa Nui), recordando el brote de cólera que afectó a Haití un año después de su sismo.

Finalmente, de cara a la preparación local, el especialista recordó las reglas básicas ante un sismo: en estructuras antisísmicas chilenas, la primera opción es “agacharse, cubrirse y afirmarse” bajo un escritorio, postergando la evacuación a menos que exista una alerta de maremoto. Asimismo, criticó que la cota de evacuación de 30 metros en las costas de Chile carezca de una base científica clara al ser aplicada como una línea recta uniforme. Citando estudios del Centro Sismológico Nacional, enfatizó que el agua de un tsunami puede entrar más o menos dependiendo de la forma de la bahía, por lo que urge reemplazar esta medida estándar por simulaciones científicas específicas para cada sector costero.