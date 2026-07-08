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Banda de 10 delincuentes protagonizó violenta encerrona para robar un Aston Martin de $260 millones en Maipú

Los asaltantes también le robaron dinero, celulares y joyas a la víctima, antes de huir con el vehículo de alta gama.

Javiera Rivera

Banda de 10 delincuentes protagonizó violenta encerrona para robar un Aston Martin de $260 millones

Banda de 10 delincuentes protagonizó violenta encerrona para robar un Aston Martin de $260 millones

Un empresario de 46 años fue víctima de una violenta encerrona durante la madrugada de este miércoles en la comuna de Maipú, luego de ser interceptado por una banda de al menos 10 delincuentes.

El hecho ocurrió pasadas las 00:00 horas en la intersección de las calles José Miguel Ramírez y Carlos Cruz, cuando la víctima, dueño de la cadena de tiendas Fernapet, se desplazaba junto a su pareja.

Según los antecedentes, dos vehículos bloquearon el paso del automóvil y desde ellos descendieron los asaltantes, quienes intimidaron a la pareja con armas de fuego para obligarla a bajar del vehículo.

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Durante el robo, el comerciante fue golpeado y los delincuentes también le sustrajeron dinero en efectivo, teléfonos celulares y joyas. Además de un vehículo Aston Martin 2024, avaluado en $260 millones.

Tras la denuncia, Carabineros logró ubicar el automóvil en la intersección de River Plate con Leguisamo, en la Villa San Luis de Maipú. El vehículo fue encontrado abandonado, con las puertas abiertas y sin ocupantes.

Por instrucción de la Fiscalía Metropolitana Occidente, se realizan diligencias para identificar y detener a los responsables del asalto. Hasta el momento no se ha informado de personas detenidas.

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