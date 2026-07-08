;

¿Vendrán a Chile? BIGBANG lanzará nueva canción tras cuatro años y prepara MV antes de su gira mundial

G-Dragon, Taeyang y Daesung alistan una nueva canción,y los fans chilenos ya se preguntan si el grupo incluirá a nuestro país en el tour.

Juan Castillo

Getty Images

Getty Images

El esperado regreso musical de BIGBANG comienza a tomar forma. El grupo surcoreano lanzará una nueva canción por primera vez en 4 años, marcando su primer comeback desde su último estreno grupal.

Según primeras filtraciones, las grabaciones del nuevo videoclip están previstas para la tercera semana de julio y.

Las filmaciones contarán con la participación de G-Dragon, Taeyang y Daesung, tres de los integrantes más reconocidos de la histórica agrupación de K-pop.

El regreso de BIGBANG que ilusiona a los fans

Revisa también:

ADN

El lanzamiento se concretaría antes del inicio de la gira mundial programada para agosto, una apuesta que busca acompañar la celebración por los 20 años de carrera del grupo.

De esta forma, el regreso no solo incluiría conciertos, sino también nueva música y contenido audiovisual.

La gran pregunta para los fans latinoamericanos es si la gira mundial tendrá una parada en Chile. Por ahora, no hay una fecha confirmada para el país, aunque el carácter internacional del tour mantiene abierta la expectativa de que nuevas ciudades sean anunciadas más adelante.

El interés respecto al k-pop se ha intensificado en los últimos días tras la negativa del Estadio Nacional como recinto para BTS, un episodio que volvió a instalar el debate sobre la capacidad de Chile para recibir grandes espectáculos.

Contenido patrocinado

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: &#039;Me van a ver muchas veces...&#039;

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: 'Me van a ver muchas veces...'

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

&#039;El final más increíble&#039;: Vin Diesel enciende los motores de &#039;Fast Forever&#039; con un emotivo mensaje desde el set

'El final más increíble': Vin Diesel enciende los motores de 'Fast Forever' con un emotivo mensaje desde el set

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: &#039;usa ropa de 12 meses y tiene 5&#039;

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: 'usa ropa de 12 meses y tiene 5'

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: &#039;Ella estaba a una semana de casarse&#039;

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: 'Ella estaba a una semana de casarse'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad