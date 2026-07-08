¿Vendrán a Chile? BIGBANG lanzará nueva canción tras cuatro años y prepara MV antes de su gira mundial

El esperado regreso musical de BIGBANG comienza a tomar forma. El grupo surcoreano lanzará una nueva canción por primera vez en 4 años, marcando su primer comeback desde su último estreno grupal.

Según primeras filtraciones, las grabaciones del nuevo videoclip están previstas para la tercera semana de julio y.

Las filmaciones contarán con la participación de G-Dragon, Taeyang y Daesung, tres de los integrantes más reconocidos de la histórica agrupación de K-pop.

El regreso de BIGBANG que ilusiona a los fans

El lanzamiento se concretaría antes del inicio de la gira mundial programada para agosto, una apuesta que busca acompañar la celebración por los 20 años de carrera del grupo.

De esta forma, el regreso no solo incluiría conciertos, sino también nueva música y contenido audiovisual.

La gran pregunta para los fans latinoamericanos es si la gira mundial tendrá una parada en Chile. Por ahora, no hay una fecha confirmada para el país, aunque el carácter internacional del tour mantiene abierta la expectativa de que nuevas ciudades sean anunciadas más adelante.

El interés respecto al k-pop se ha intensificado en los últimos días tras la negativa del Estadio Nacional como recinto para BTS, un episodio que volvió a instalar el debate sobre la capacidad de Chile para recibir grandes espectáculos.