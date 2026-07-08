Nuevos ataques de Rusia contra Ucrania dejan al menos siete muertos previo a reunión entre Trump y Zelenski

Nuevos ataques rusos contra Ucrania durante la noche dejaron al menos siete muertos, horas antes de una reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y el ucraniano Volodimir Zelenski en una cumbre de la OTAN en Turquía.

Poco después de la medianoche se escuchó una primera gran explosión en Kiev, incluso antes de que sonaran las sirenas de alerta aérea, un fallo inusual en el sistema que alarmó a los residentes . Le siguieron varias explosiones más, según periodistas de la AFP en la ciudad.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó que una persona murió y que varios almacenes se incendiaron tras un ataque con misiles. En tanto, en Mikolaiv, una madre y su hija fallecieron en otro bombardeo ruso con bombas aéreas guiadas, según el jefe militar regional, Vitali Kim.

A estas víctimas se suman otras dos personas fallecidas en la región nororiental de Járkov y dos más en la región sureña de Jersón, de acuerdo con lo que informaron las autoridades.

La respuesta ucraniana

Ucrania también lanzó sus propios ataques en territorio ruso. El gobernador ruso de la región de Sarátov afirmó que una persona murió en un ataque con drones ucranianos.