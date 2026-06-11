¿Y Chile? BIGBANG anuncia gira mundial 2026 y deja fuera a Latinoamérica en sus primeras fechas

Los fanáticos del k-pop recibieron una esperada noticia durante las últimas horas: BIGBANG anunció las primeras fechas de su gira mundial 2026.

Sin embargo, la emoción vino acompañada de una decepción para sus seguidores en Chile y Latinoamérica, ya que el grupo no incluyó presentaciones en esta parte del mundo.

La banda surcoreana, reconocida históricamente como “Los reyes del k-pop”, confirmó un calendario internacional que contempla conciertos en Asia, Europa y Estados Unidos.

BIGBANG confirma gira mundial, pero sin fechas en Chile

Según el afiche publicado por YG Entertainment, el tour comenzará en agosto de 2026 en Goyang, Corea del Sur, con tres fechas en el Goyang Stadium. Luego continuará por Oakland y East Rutherford, en Estados Unidos, antes de llegar a Europa con conciertos en París y Londres.

Tras esa etapa, el grupo recorrerá varias ciudades de Asia y Oceanía, entre ellas Taipei, Singapur, Hanoi, Sídney, Bangkok, Hong Kong, Osaka, Nagoya, Tokio, Fukuoka, Kuala Lumpur, Yakarta y Kaohsiung.

Pese a la magnitud del anuncio, el calendario no contempla, por ahora, paradas en Sudamérica. Esto generó tristeza en V.I.P (fandom del grupo), quienes mantenían la ilusión de verlos en Chile o en algún país cercano, especialmente considerando el crecimiento del k-pop en la región durante los últimos años.

El anuncio confirma que BIGBANG volverá a los grandes escenarios con una ruta establecida, pero deja abierta la pregunta sobre una eventual segunda tanda de fechas. Hasta el momento, no se ha informado una extensión del tour que incluya a Latinoamérica.

La ausencia de Chile no pasó desapercibida entre los seguidores, que rápidamente comenzaron a comentar el anuncio en redes sociales y a pedir nuevas fechas para la región.