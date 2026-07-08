Sistema frontal en Chile: emiten aviso por lluvias para la región Metropolitana y otras 4 regiones / mammuth

Un nuevo aviso meteorológico fue emitido para la Región Metropolitana y otras cuatro regiones del país, en el marco del sistema frontal que afecta a la zona centro-sur de Chile durante esta semana.

El fenómeno considera precipitaciones normales a moderadas desde la tarde del martes 7 de julio hasta la noche del viernes 10 de julio.

Las zonas incluidas son sectores de la región Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

Lluvias en la cordillera y precordillera: los montos que se esperan

En la Región Metropolitana, el aviso se concentra en la cordillera, donde se esperan entre 30 y 40 milímetros durante el jueves, además de 25 a 35 mm para el viernes. En O’Higgins, las precipitaciones afectarían principalmente a la cordillera, con montos de 30 a 40 mm tanto jueves como viernes, mientras que en precordillera se estiman entre 20 y 30 mm para el último día del evento.

En el Maule, las lluvias podrían ser más intensas en cordillera, con hasta 40 a 55 mm durante el jueves y entre 30 y 40 mm el viernes. En precordillera, en tanto, se prevén montos de 30 a 40 mm el jueves y de 25 a 35 mm hacia el cierre de la semana.

Para Ñuble, el pronóstico apunta a precipitaciones entre miércoles y jueves, con 30 a 40 mm en precordillera y entre 35 y 45 mm en cordillera. En Biobío, el aviso incluye litoral, cordillera de la costa, valle, precordillera y cordillera, con los mayores montos esperados durante el martes en sectores precordilleranos y cordilleranos, donde podrían caer entre 40 y 50 mm.

El aviso estará vigente hasta la noche del viernes 10 de julio del 2026, por lo que se recomienda especial precaución en zonas de montaña, rutas interiores y sectores expuestos a crecidas o remociones en masa, especialmente donde las precipitaciones se concentren en cortos periodos de tiempo.