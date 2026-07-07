Ministra Duco apunta a productora por BTS en Chile: “No les hemos puesto plazo porque entendemos que es de máxima urgencia”

La ministra del Deporte, Natalia Duco, aseguró que el Gobierno mantiene abierta la posibilidad de que los conciertos de BTS se realicen en el Estadio Nacional, siempre que la productora DG Medios presente un nuevo plan técnico que garantice la protección de la cancha del principal recinto deportivo del país.

La secretaria de Estado empatizó con la preocupación de los fanáticos y afirmó que la incertidumbre no es responsabilidad del Ejecutivo.

Agencia Uno - Getty Images Ampliar

“Quiero empatizar con la sensación que tienen todos los fans de BTS. Las personas con las que tienen que tener esa sensación es con la productora”, sostuvo, reiterando que el Instituto Nacional de Deportes (IND) nunca confirmó oficialmente la disponibilidad del coliseo.

La titular de Deporte explicó que el Gobierno otorgó una nueva oportunidad para que la empresa entregue antecedentes técnicos actualizados, incluyendo informes sobre distribución de carga, montaje del escenario, superficies de protección del césped y el tiempo que este permanecería cubierto. Si la propuesta cumple con los estándares exigidos, aseguró, el recinto será autorizado.

La ministra recordó que en marzo sostuvo una reunión con representantes de DG Medios para abordar estas exigencias y que el primer plan de mitigación presentado fue rechazado. A su juicio, la productora pudo haber presentado una alternativa antes de recibir la respuesta negativa del IND, evitando la actual controversia.

Respecto a los plazos, señaló que no existe una fecha límite formal para la entrega de la nueva propuesta, aunque afirmó que el Gobierno revisará los antecedentes con la mayor rapidez posible debido a la urgencia del caso. “Nosotros no le hemos puesto un plazo porque entendemos que es de la máxima urgencia también para ellos”, dijo.

En paralelo, Duco anunció que instruyó al Instituto Nacional de Deportes elaborar un protocolo con reglas claras y plazos definidos para la autorización de eventos masivos en el Estadio Nacional.

La medida busca evitar que se repitan situaciones similares y establecer procedimientos transparentes para todas las productoras. Asimismo, destacó que el objetivo es compatibilizar el desarrollo de espectáculos culturales con la protección de la principal infraestructura deportiva del país.