La polémica entre la senadora paraguaya Celeste Amarilla y la estrella de la selección francesa, Kylian Mbappé, sumó un nuevo capítulo en las últimas horas, con nuevas y ofensivas declaraciones por parte de la legisladora.

Durante una intervención en el Senado paraguayo, la parlamentaria estuvo lejos de retractarse de los graves insultos racistas que profirió hace algunos días y volvió a atacar al delantero del Real Madrid por el cruce que tuvo con el arquero Orlando Gill tras el partido entre Paraguay y Francia en el Mundial 2026.

“Cuando Orlando Gill, un niño que seguramente por primera vez pisaba un Mundial, por primera vez Europa, estaba jugando ante el mundo y le pasa la mano con toda la humildad del paraguayo y este hijo de puta le niega la mano y le grita en la cara. Eso no es francés, eso no lo hubiera hecho un francés nunca", señaló la senadora.

“Francia es Rousseau, Descartes, Montesquieu, Víctor Hugo, Simone de Beauvoir, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Me niego a reducir toda esa enorme Francia y ese enorme legado cultural, artístico y democrático a Mbappé”, agregó Amarilla.

En paralelo, el Senado de Paraguay aprobó una resolución en la que condenó “las expresiones discriminatorias y racistas” de Amarilla. Tras más de cinco horas de debate, la Cámara Alta manifestó su “absoluto rechazo” a cualquier forma de racismo y discriminación.

El organismo, además, aclaró que las declaraciones de la legisladora no representan la posición oficial del Senado, aunque durante la sesión algunos parlamentarios expresaron su respaldo a la senadora.