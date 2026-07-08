;

VIDEO. Senadora paraguaya vuelve a atacar a Kylian Mbappé en plena sesión del Congreso: “Este hijo de p...”

En una intervención en la Cámara Alta del Congreso paraguayo, Celeste Amarilla volvió a lanzar ofensivas declaraciones en contra del delantero francés.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

Captura | Getty Images

Captura | Getty Images

La polémica entre la senadora paraguaya Celeste Amarilla y la estrella de la selección francesa, Kylian Mbappé, sumó un nuevo capítulo en las últimas horas, con nuevas y ofensivas declaraciones por parte de la legisladora.

Durante una intervención en el Senado paraguayo, la parlamentaria estuvo lejos de retractarse de los graves insultos racistas que profirió hace algunos días y volvió a atacar al delantero del Real Madrid por el cruce que tuvo con el arquero Orlando Gill tras el partido entre Paraguay y Francia en el Mundial 2026.

Revisa también:

ADN

“Cuando Orlando Gill, un niño que seguramente por primera vez pisaba un Mundial, por primera vez Europa, estaba jugando ante el mundo y le pasa la mano con toda la humildad del paraguayo y este hijo de puta le niega la mano y le grita en la cara. Eso no es francés, eso no lo hubiera hecho un francés nunca", señaló la senadora.

“Francia es Rousseau, Descartes, Montesquieu, Víctor Hugo, Simone de Beauvoir, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Me niego a reducir toda esa enorme Francia y ese enorme legado cultural, artístico y democrático a Mbappé”, agregó Amarilla.

En paralelo, el Senado de Paraguay aprobó una resolución en la que condenó “las expresiones discriminatorias y racistas” de Amarilla. Tras más de cinco horas de debate, la Cámara Alta manifestó su “absoluto rechazo” a cualquier forma de racismo y discriminación.

El organismo, además, aclaró que las declaraciones de la legisladora no representan la posición oficial del Senado, aunque durante la sesión algunos parlamentarios expresaron su respaldo a la senadora.

Contenido patrocinado

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: &#039;Me van a ver muchas veces...&#039;

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: 'Me van a ver muchas veces...'

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

&#039;El final más increíble&#039;: Vin Diesel enciende los motores de &#039;Fast Forever&#039; con un emotivo mensaje desde el set

'El final más increíble': Vin Diesel enciende los motores de 'Fast Forever' con un emotivo mensaje desde el set

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: &#039;usa ropa de 12 meses y tiene 5&#039;

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: 'usa ropa de 12 meses y tiene 5'

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: &#039;Ella estaba a una semana de casarse&#039;

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: 'Ella estaba a una semana de casarse'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad