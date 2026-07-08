Tras un Mundial ilusionante: México oficializa un importante cambio de rumbo en su selección

La selección mexicana completó una digna participación en el Mundial 2026, alcanzando los octavos de final y cayendo en aquella ronda ante Inglaterra en un batallado partido.

Sin embargo, pese al buen nivel mostrado y la ilusión que generó esta Copa del Mundo en el hincha de México, se acaba de confirmar un importante cambio de proceso en el “Tri”.

Este miércoles, se hizo oficial la salida de Javier Aguirre del banco del combinado mexicano, poniendo fin así a su tercera etapa como seleccionador de su país.

El “Vasco” ya había adelantando en conferencia de prensa tras el choque ante los ingleses que no continuaría al mando de México y que ahora, a sus 67 años, se tomará un tiempo para saber si seguir dedicándose a los banquillos o pasar a los despachos.

A pesar del shock que puede significar frenar este buen proceso, la verdad es que el cambio de entrenador no será tan traumático, ya que el elegido por la Federación Mexicana de Fútbol para reemplazarlo es otro conocido de la actual generación de jugadores.

Se trata Rafael Márquez, histórico exdefensor de la selección y que formaba parte del cuerpo técnico de Javier Aguirre. Este será la primera experiencia de “Rafa” como director técnico de un equipo profesional, luego de entrenar a categorías inferiores del Barcelona y el RSD Ascalá, en España.