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VIDEO. Ministra Duco iniciará gestión con el Real Madrid para darle una alegría a Wanderers Sub 20: “Sería una gran experiencia”

“Vamos a apoyar a que Wanderers tenga una excelente experiencia, no es menor jugar en el Santiago Bernabéu”, afirmó la exatleta.

Javier Catalán

Agencia Uno

Agencia Uno

Un duro golpe fue para Santiago Wanderers saber que no podrá disputar la Intercontinental Sub 20 ante el Real Madrid en Valparaíso, ya que entre UEFA y Conmebol decidieron llevar el partido al Santiago Bernabéu.

A pesar de las gestiones que hizo el club porteño, los campeones de la Copa Libertadores juvenil no podrán hacer de local ante los “merengues” y deberán viajar a España para el partido, que se disputará el 19 de noviembre a las 7:30 de la mañana en Chile.

Una de las figuras que más insistió en realizar el evento en nuestro país fue la Ministra de Deportes, Natalia Duco, quien tras enterarse de la localía en Madrid, inició nuevos contactos para darle una alegría a los históricos jóvenes de Valparaíso.

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Es lamentable, nos hubiese encantado poder recibir al Real Madrid en el estadio de Santiago Wanderers, pero también creemos que, si bien hicimos todas las gestiones para que fuese en Valparaíso, vamos a apoyar a que Wanderers tenga una excelente experiencia, no es menor jugar en el estadio del Real Madrid”, comenzó diciendo la exatleta olímpica en diálogo con CNN Chile.

En la misma línea, la ministra confesó que desde su cartera llamarán directamente el elenco español, con la misión de conseguir que los jugadores de Santiago Wanderers Sub 20 puedan tener prácticas en las instalaciones madrileñas y, por qué no, compartir con el plantel profesional.

“Vamos impulsar para que no solamente jueguen el partido, sino que puedan tener una estadía de concentración. Vamos a tomar contacto con el Real Madrid y, como ministerio, vamos a tratar de hacer una gestión para que esa generación de jugadores pueda disfrutar de un periodo de entrenamiento con ellos, que creo que sería una gran experiencia para estos jugadores”, afirmó Duco.

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