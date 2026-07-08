Salitre 2026 despliega más de 60 aeronaves en Chile: el ejercicio militar que pone a prueba al Desierto de Atacama

La Fuerza Aérea de Chile desarrolla entre el 29 de junio y el 10 de julio el ejercicio multinacional Salitre 2026, considerado uno de los entrenamientos militares más importantes de Sudamérica.

La actividad se realiza en Iquique y Antofagasta, en pleno Desierto de Atacama, con la participación de 1.500 efectivos y más de 60 aeronaves.

En esta quinta versión participan con medios aéreos Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos y Paraguay, mientras que en operaciones terrestres intervienen Chile y Estados Unidos.

Uruguay, en tanto, asiste como país observador. El ejercicio busca fortalecer la preparación operacional, la interoperabilidad y el liderazgo regional del país.

Operaciones multidominio y entrenamiento bajo estándares OTAN

Uno de los principales hitos de Salitre 2026 es que, por primera vez, incorpora un enfoque multidominio. “Por primera vez se integran de forma unificada las distintas dimensiones del campo de acción de las fuerzas aéreas”, señalaron, considerando aire, superficie, espacio y ciberespacio.

El escenario contempla un entrenamiento de doble acción, donde una fuerza actúa como atacante y otra como oponente, en una situación ficticia orientada al restablecimiento de la paz y la entrega de ayuda humanitaria. Además, la componente espacial reúne a la Dirección Espacial de la FACh y a la Fuerza Espacial de Estados Unidos para apoyar operaciones con información satelital.

Entre los medios desplegados destacan los F-16, F-5 Tigre III, A-29 Super Tucano, C-130 Hércules, KC-135 y helicópteros Black Hawk de Chile; los F-39 Gripen de Brasil, en su primer despliegue operativo fuera de ese país; y aeronaves estadounidenses como F-16, MQ-9 Reaper y U-28 Draco.

Hasta ahora se han completado 360 horas de vuelo, con misiones de escolta, ataque a superficie, reconocimiento, apoyo aéreo cercano, infiltración de comandos, lanzamiento de carga y paracaidistas, evacuación de civiles e inteligencia y vigilancia. Uno de los hitos fue el reabastecimiento en vuelo de un F-16 estadounidense por un KC-135 de la FACh sobre el espacio aéreo de Costa Rica.

Paralelamente, el ejercicio ha incluido actividades con la comunidad, como visitas al Hospital Regional de Antofagasta, al Instituto Teletón y sobrevuelos en Antofagasta y Tarapacá. Desde la FACh remarcan que Salitre busca proyectar cooperación, solidaridad y capacidad de respuesta ante crisis modernas.