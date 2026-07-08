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VIDEO. Presidente Kast advierte situación “crítica” por las lluvias en el sur y anticipa apoyo de las Fuerzas Armadas

El jefe de Estado señaló que el sistema frontal podría extenderse a nuevas regiones y afirmó que militares y policías volverán a desplegarse para asistir a las comunidades afectadas.

Nelson Quiroz

Agencia Uno Captura

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El Presidente José Antonio Kast encabezó este miércoles una actividad del Ejercicio Aéreo Multidominio Salitre 2026, en Antofagasta, instancia en la que puso énfasis en la cooperación entre las Fuerzas Armadas de distintos países y el rol que estas cumplen tanto en la defensa como en operaciones humanitarias y de respuesta ante catástrofes.

Durante su intervención, el Mandatario sostuvo que el despliegue conjunto de fuerzas militares no responde únicamente a eventuales conflictos bélicos, sino también a amenazas transnacionales.

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Muchas veces suena como contradictorio. Estamos generando un despliegue militar, aéreo, terrestre, y hablamos de paz. Precisamente en un mundo moderno, los países vecinos requieren esta integración”, afirmó. En esa línea, agregó que el crimen organizado “no respeta fronteras” y que exige una coordinación permanente entre los Estados.

El jefe de Estado destacó además el trabajo conjunto impulsado por Chile con países de la región para enfrentar estos desafíos y recordó que la cooperación militar ha permitido responder a crisis humanitarias en el extranjero. Mencionó, por ejemplo, el apoyo brindado por la Fuerza Aérea de Chile para transportar ayuda y rescatistas tras emergencias internacionales, así como la colaboración logística prestada a otras naciones en momentos de dificultad.

La situación “crítica” en el sur

El Presidente también vinculó ese despliegue con la contingencia nacional, marcada por el intenso sistema frontal que afecta al sur del país. “Hoy día nuestro país, el sur de nuestro país, está pasando por una situación crítica”, señaló, advirtiendo que las lluvias podrían extenderse a nuevas regiones.

En ese contexto, afirmó que nuevamente será necesario recurrir a las Fuerzas Armadas y policías “para ir en ayuda de las personas que más lo necesitan”.

Al cerrar su discurso, Kast agradeció el profesionalismo de las instituciones participantes y reafirmó el compromiso del país con la cooperación internacional. “Cada vez que un país se encuentra en una situación de dificultad, cuente con Chile, cuente con nuestras Fuerzas Armadas, cuenten con nuestra Fuerza Aérea”, concluyó.

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