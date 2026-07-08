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VIDEO. “Tuve dificultades, fundamentalmente cuando...”: Pedro Carcuro recordó el momento más duro de su carrera durante la dictadura

El periodista participó del capítulo más reciente de “CNN Íntimo” donde repasó uno de los momentos más delicados que vivió personalmente.

Nicolás Lara Córdova

“Tuve dificultades, fundamentalmente cuando...”: Pedro Carcuro recordó el momento más duro de su carrera durante la dictadura

El reconocido comunicador y relator deportivo, Pedro Carcuro, participó en una nueva edición de CNN Íntimo, donde repasó uno de los momentos más emotivos de su trayectoria como periodista.

Durante la conversación, la periodista Matilde Burgos le preguntó cómo fue trabajar en TVN durante la dictadura militar.

“Ha sido difícil. Uno va acumulando dolor, uno va acumulando reflexiones”, comenzó señalando el periodista.

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“Había gente con listas de los que podían entrar y los que se tenían que quedar afuera. Vi a compañeros a los que se les caían las lágrimas cuando les dijeron eso”, agregó.

Más adelante, Matilde Burgos le consultó si había enfrentado dificultades durante ese período en TVN. En ese momento, Pedro Carcuro se quebró al recordar la detención de una de sus hermanas.

“Tuve dificultades, fundamentalmente cuando detienen a una hermana mía. Me obligaron a salir de Radio Chilena”, recordó.

“Fui a hablar con Ernesto Corona, el director. Le dije que me quería quedar en la radio y me respondió: ‘No, tienes una familia que mantener, una carrera que defender. Ya nos veremos de nuevo. Al primer día de democracia, tú estás aquí’. Y así fue”, relató.

Finalmente, Matilde Burgos le preguntó por su hermana, pero Carcuro prefirió no profundizar en el tema. Solo comentó que vivió en España y que posteriormente falleció en Chile.

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