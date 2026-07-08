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El caldo rico en colágeno y omega-3 que ayuda a reducir el riesgo de Alzheimer y proteger el corazón

Una preparación sencilla y nutritiva podría convertirse en una aliada para cuidar el cerebro.

Javiera Rivera

El caldo rico en colágeno y omega-3 que ayuda a reducir el riesgo de Alzheimer y proteger el corazón

El caldo rico en colágeno y omega-3 que ayuda a reducir el riesgo de Alzheimer y proteger el corazón / SimpleImages

La alimentación puede marcar la diferencia en la salud del cerebro y el corazón.

En ese sentido, el caldo de pescado destaca por su contenido de omega-3, colágeno y vitaminas, nutrientes que ayudan al buen funcionamiento del organismo.

Incluso, especialistas de la Universidad de Harvard señalan que el consumo habitual de pescado forma parte de una alimentación que favorece la salud cerebral y ayuda a disminuir el riesgo de padecer Alzhéimer.

Por ello, recomiendan consumir pescado al menos dos veces por semana, privilegiando variedades con bajo contenido de mercurio, como salmón, bacalao, abadejo y atún blanco.

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Además del omega-3, esta preparación aporta colágeno y vitaminas A, D y del complejo B.

Por otro lado, de acuerdo al Washington State Department of Health, consumir pescado puede ayudar a:

  • Favorecer la salud cardiovascular.
  • Reducir el riesgo de accidentes cerebrovasculares.
  • Mejorar la función cerebral y la visión.
  • Disminuir la inflamación.
  • Contribuir a la salud de las articulaciones.

¿Cómo prepararlo?

Solo necesitas pescado, papa, jengibre, agua, sal y condimentos. Cocina todos los ingredientes hasta que hiervan, retira la espuma que se forme en la superficie y, una vez cocidos, cuela la preparación para obtener el caldo.

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Caldo de pescado / YelenaYemchuk

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