Resultados del Kino que repartió $10.700 millones: números ganadores del sorteo 3250 del miércoles 7 de julio
El tradicional juego de la Lotería de Concepción repartirá un cuantioso premio entre todas las categorías y juegos adicionales del cartón.
La noche del miércoles 7 de julio, la Lotería de Concepción realizó un nuevo sorteo del Kino, donde se repartía un cuantioso pozo acumulado.
Para el sorteo 3250 se alcanzaron los $10.700 millones, luego de que en el sorteo anterior se registraran 22 ganadores a los 13 aciertos y entre los que se repartieron $581.476.
Los montos a repartir serán los siguientes:
- Kino: $6.270 millones
- Rekino: $400 millones
- Requete Kino: $750 millones
- Chao Jefe $2.000.000: $1.200 millones
- Chao Jefe $3.000.000: $1.080 millones
- Además, Súper Combo Marraqueta: $1.000 millones
- 1 Casa
- 1 SUV
- Sueldo por 1 millón de pesos por 50 años heredable
- 1 viaje
- En cuanto a los premios especiales:
- 1 camioneta Mitsubishi L200 WORK CR 4×2, más 1 año de combustible diésel o su equivalente a $30.000.000
- 2 viajes para dos personas o su equivalente a $10.000.000
- Por último, el premio al número de cartón:
- 5 bonos de $1.000.000
- Finalmente, Club Kino:
- Bono de $1.000.000
Conoce los números ganadores del sorteo 3250 del Kino
- Kino: 1, 15, 25, 12, 20, 13, 8, 2, 19, 24, 17, 5, 4, 21
- Rekino: 10, 9, 13, 21, 6, 11, 19, 3, 15, 22, 23, 8, 5, 17
- Requete Kino: 16, 15, 24, 23, 17, 4, 11, 3, 1, 14, 19, 18, 8, 10
- Chao Jefe $2.000.000: 21, 20, 1, 19, 3, 13, 24, 8, 6, 22, 5, 18, 7, 17
- Chao Jefe $3.000.000: 8, 2, 6, 5, 23, 17, 16, 11, 13, 25, 7, 9, 1, 12
- Súper Combo Marraqueta: 6, 13, 24, 16, 5, 25, 8, 15, 17, 19, 9, 10, 23, 7
- Premios Especiales por una Mitsubishi L200: 22, 14, 25, 16, 3, 5, 9, 4, 8, 19, 1, 18, 2, 17
- Premios Especiales viaje para dos personas: 6, 17, 7, 9, 5, 4, 1, 23, 16, 19, 21, 18, 12, 24
- Premios Especiales viaje para dos personas: 16, 3, 18, 25, 17, 7, 4, 22, 9, 15, 24, 11, 20, 8
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