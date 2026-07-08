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El hábito que muchos consideran “compromiso” en el trabajo, pero puede afectar seriamente tu salud

Miles de personas lo experimentan todos los días sin darse cuenta de sus consecuencias.

Javiera Rivera

El hábito que muchos consideran “compromiso”, pero que puede afectar seriamente tu salud

El hábito que muchos consideran “compromiso”, pero que puede afectar seriamente tu salud / Carlina Teteris

Ir a trabajar con dolor de cabeza, un resfrío, estrés o agotamiento es una situación frecuente. Sin embargo, cuando esto se transforma en una costumbre, podría tratarse de presentismo laboral.

A diferencia del ausentismo, este fenómeno ocurre cuando la persona asiste a su trabajo, pero su desempeño se ve afectado por molestias físicas o emocionales.

Desde la Mutual de Seguridad explican que el presentismo no debe verse como una señal de mayor compromiso, sino como una alerta relacionada con factores como la carga laboral, el liderazgo y el ambiente de trabajo.

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Reconoce las señales principales

Entre los síntomas más comunes se encuentran:

  • Fatiga persistente
  • Dificultad para concentrarse
  • Irritabilidad
  • Dolores físicos
  • Aumento de errores
  • Baja motivación

Además, los especialistas advierten que una de las mayores señales de alerta es normalizar el cansancio o el malestar como parte de la jornada laboral.

Para prevenir este fenómeno, recomiendan respetar los tiempos de descanso, revisar las cargas de trabajo y fortalecer el apoyo entre los equipos.

Finalmente, el llamado es a entender que cuidar la salud física y mental no es una falta de compromiso, sino una condición necesaria para trabajar de forma segura.

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