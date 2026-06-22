Conductor que fue sorprendido a 264 km/h quedó en libertad y no se le quitó la licencia: las penas que arriesga

Un insólito y peligroso episodio vial se registró la tarde de este domingo en la capital. Un sujeto fue detenido por Carabineros tras ser sorprendido conduciendo a la extrema velocidad de 264 kilómetros por hora por la autopista Costanera Norte.

El sujeto fue imputado por el delito de conducción temeraria, por el cual el Ministerio Público pidió arresto domiciliario total, medida que fue rechazada por el tribunal respectivo.

Pese a la gravedad del hecho y a que el conductor cuenta con una condena previa por conducción en estado de ebriedad, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago determinó rechazar la solicitud de la Fiscalía y dejar en libertad, con firma mensual y arraigo nacional, al conductor de 38 años.

El delito de conducción temeraria contempla penas que van desde los 41 a los 60 días de prisión, además de la suspensión de la licencia de conducir.

La persecutora de flagrancia de la Fiscalía Metropolitana Oriente, la fiscal Andrea Contreras, detalló los argumentos presentados ante el tribunal para exigir una restricción severa a la libertad del conductor.

“Para el Ministerio Público es particularmente gravoso y peligroso una persona que maneja a una velocidad de 264 kilómetros por hora, sobre todo además en un día domingo, a las 4.00 de la tarde”, explicó.

Pese a los antecedentes, el tribunal desestimó la solicitud de reclusión en el hogar. Finalmente, el plazo de investigación se fijó en 90 días.