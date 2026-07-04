Marruecos dio el primer golpe en los octavos de final del Mundial 2026. Este sábado, en Houston, el equipo dirigido por Mohamed Ouahbi derrotó por 3-0 a Canadá y se convirtió en el primer clasificado a los cuartos de final de la Copa del Mundo.

El primer tanto de los africanos fue obra de Azzedine Ounahi. A los 50′, el volante conectó un pase de Achraf Hakimi en una jugada preparada y, desde la entrada del área, sacó un potente remate de derecha para vencer la resistencia de Maxime Crépeau.

Sobre el cierre del encuentro, Azzedine Ounahi terminó de inclinar la balanza. El jugador del Girona marcó su segundo gol personal a los 81’ con una brillante definición dentro del área, dejando el partido prácticamente sentenciado.

Ya en el tiempo añadido, Soufiane Rahimi puso la guinda con el 3-0 a los 90+8′, resultado con el que los “Leones del Atlas” sellaron su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026.

En la ronda de los ocho mejores, Marruecos enfrentará al ganador de la llave entre Paraguay y Francia, que se disputará esta tarde desde las 17:00 horas de Chile en Filadelfia.

Pese a la clasificación, no todo fue motivo de celebración para el elenco de Mohamed Ouahbi. Ismael Saibari, una de las grandes figuras de los marroquíes, encendió las alarmas tras retirarse lesionado durante el primer tiempo.

El mediocampista, que fue anunciado hace tres días como nuevo refuerzo del Bayern Munich, sintió una molestia en la parte posterior del muslo derecho y debió abandonar el campo a los 22 minutos. En su lugar ingresó Soufiane Rahimi.

La preocupación en el equipo africano pasa por el alcance de la lesión de Saibari, ya que una eventual rotura muscular podría dejarlo fuera del partido de cuartos de final. El jugador quedó a la espera de los exámenes médicos para conocer su diagnóstico.

Revisa los goles del triunfo de Marruecos ante Canadá

¡JUGADA PREPARADA Y GOL MARROQUÍ!



A los cinco minutos del segundo tiempo, Ounahi puso el 1 a 0 para Marruecos ante Canadá en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA™ pic.twitter.com/CcmYPxlJy8 — DSPORTS (@DSports) July 4, 2026

LLEGÓ EL SEGUNDO PARA MARRUECOS



Azzedine Ounahi llegó a su doblete y selló el 2 a 0 para Marruecos ante Canadá en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA™ pic.twitter.com/T3WKmn15o7 — DSPORTS (@DSports) July 4, 2026