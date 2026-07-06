Hallazgo de científicos chilenos podría explicar por qué algunos pacientes desarrollan hantavirus grave

Un hallazgo de investigadores chilenos podría cambiar la comprensión de los casos graves de hantavirus y abrir nuevas líneas para futuros tratamientos.

La investigación identificó que, en pacientes que desarrollan cuadros más severos, las células NK —una de las principales defensas naturales del organismo contra los virus— no solo disminuyen drásticamente, sino que también pierden capacidad para destruir células infectadas.

En Chile, el hantavirus provoca entre 40 y 60 casos al año y puede alcanzar una letalidad de hasta 40% en los pacientes más graves, sin vacunas ni tratamientos antivirales específicos disponibles.

Células NK bajo la lupa: la clave detrás de los cuadros críticos

La directora alterna de SENTINET y experta en hantavirus, Cecilia Vial, explicó que “este hallazgo nos permite comprender mejor por qué algunos pacientes desarrollan cuadros tan graves de hantavirus”. Según detalló, “observamos que las células NK, que constituyen una de las principales defensas naturales contra los virus, funcionarían peor en los pacientes que tienen una enfermedad más grave”.

El estudio analizó muestras de sangre de 13 pacientes con hantavirus, clasificados según severidad clínica, junto con 9 donantes sanos. A través de citometría de flujo y herramientas computacionales, los investigadores detectaron que quienes cursaban cuadros graves presentaban una alteración específica: menos células NK y menor capacidad para cumplir su función citotóxica, es decir, eliminar células infectadas por el virus.

En esa línea, el profesor investigador del ICIM y autor del estudio, Juan Patricio Hormazábal, sostuvo que “identificamos una alteración específica del sistema inmune en los pacientes con hantavirus grave”. Además, precisó que “mientras aumenta la carga viral, disminuyen las células NK con mayor capacidad de controlar la infección”, lo que sugiere que el virus podría interferir tempranamente con una de las principales defensas del organismo.

Para Vial, este conocimiento “abre una nueva línea de investigación para diseñar futuras estrategias terapéuticas que ayuden a restaurar esta respuesta inmune y, potencialmente, reducir la mortalidad asociada a la enfermedad”. La especialista también destacó el rol de la red de hospitales que participa en la detección de pacientes, toma de muestras y seguimiento clínico.

Los investigadores concluyen que esta evidencia podría orientar el desarrollo de intervenciones clínicas destinadas a recuperar la función de las células NK, con potencial impacto en Chile y la región. Sin embargo, el hallazgo aún representa una línea de investigación en desarrollo y no un tratamiento disponible para pacientes.

El estudio fue desarrollado por el programa de Hantavirus & Zoonosis del Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina de la Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo, impulsado por el centro de interés nacional SENTINET.