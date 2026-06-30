Alerta por virus respiratorios en Chile: pediatra llama a vacunarse durante vacaciones de invierno

Las vacaciones de invierno aparecen como una ventana clave para prevenir enfermedades respiratorias en niños, niñas y adolescentes.

En medio de la alta circulación viral, especialistas llaman a reforzar medidas de cuidado antes del regreso a clases, especialmente en menores de edad.

Según el Reporte Semanal de la Campaña de Invierno, el 37,7% de las consultas de urgencia corresponde a causas respiratorias. El alza ha sido especialmente relevante en la población infantil, con incrementos de 23,2% en niños de 1 a 4 años y de 22,4% en menores de un año.

Llaman a vacunarse durante vacaciones de invierno

La doctora pediatra y jefa de urgencias de Interclínica Puerto Varas, Loreto Twele, explicó que los recintos escolares y espacios con alta circulación de personas pueden favorecer la transmisión de virus. “En los establecimientos educacionales, así como en lugares de alta circulación de personas, suele haber mayores posibilidades de concentración de virus”, señaló.

En esa línea, la especialista sostuvo que “las vacaciones son una pausa que contribuye a bajar los contagios y se transforman en una ventana adecuada para reforzar la prevención, especialmente con menores de edad”, afirmó.

La médica también puso atención en la presión asistencial pediátrica. Actualmente, las camas críticas pediátricas registran una ocupación total de 75,6%, y un 29,3% corresponde a causas respiratorias. Por eso, recomendó aprovechar estos días para disminuir la exposición a virus, promover hábitos saludables y completar esquemas de vacunación.

“Si las condiciones climáticas lo permiten, es importante que los niños dejen las pantallas y se fomente el desarrollo de actividades al aire libre”, indicó Loreto Twele. Además, llamó a mantener una alimentación variada y acudir a centros médicos o farmacias para vacunarse contra la influenza.

La especialista advirtió que la vacuna gratuita está disponible para grupos de riesgo, incluidos menores desde los 6 meses hasta quienes cursan 5° básico, pero quedan fuera estudiantes mayores. “Resulta urgente no descuidar la vacunación de los menores que están entre 6to Básico y Cuarto Medio”, recalcó.