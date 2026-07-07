Comienzan las postulaciones al Subsidio de Arriendo 2026: revisa cómo postular y cuáles son los requisitos

El Subsidio de Arriendo 2026 inició este martes 7 de julio su período de postulaciones, proceso que se mantendrá abierto hasta el 7 de agosto, tanto en modalidad online como presencial en las oficinas del Serviu de cada región.

El beneficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) entrega un apoyo económico temporal a familias que pueden pagar una parte del arriendo de una vivienda, pero que requieren ayuda estatal para completar el monto mensual. La convocatoria regular de este año proyecta beneficiar a más de 8.450 familias.

El trámite se puede realizar en línea a través de arriendoenlinea.minvu.cl (disponible aquí), ingresando con ClaveÚnica. También existe la opción de postular de manera presencial en las oficinas regionales del Serviu.

El aporte total del subsidio alcanza las 170 UF, equivalente a cerca de $6.940.000. Ese monto se entrega de forma mensual, con un tope general de 4,2 UF, aproximadamente $171.400, para viviendas cuyo arriendo no supere las 11 UF, es decir, cerca de $449.000.

En las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Metropolitana, Aysén y Magallanes, el beneficio mensual puede llegar hasta 4,9 UF, cerca de $200.000. En esas zonas, el valor máximo del arriendo permitido sube a 13 UF, equivalente a unos $530.700.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al beneficio del Minvu?

Entre los requisitos principales se exige tener al menos 18 años, contar con cédula de identidad vigente y estar inscrito en el Registro Social de Hogares, sin superar el 70% de la calificación socioeconómica.

Además, los postulantes deben acreditar un ahorro mínimo de 4 UF en una cuenta de ahorro para la vivienda, depositado como máximo el día anterior a la postulación. También se pide un ingreso familiar mensual entre 7 UF y 25 UF, monto que aumenta en 8 UF por cada integrante del núcleo que exceda de tres personas.

La postulación debe realizarse al menos con cónyuge, conviviente civil, conviviente, hijo o hija. Las personas de 60 años o más pueden postular solas. El Minvu destaca que el subsidio permite arrendar una vivienda en cualquier región o comuna del país y no impide postular posteriormente a beneficios para comprar una vivienda.