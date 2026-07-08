Ambicioso proyecto transformará un histórico sector del río Mapocho: ya comenzó su licitación

El Gobierno Regional Metropolitano inició el proceso de licitación del Paseo Fluvial Río Mapocho , un proyecto que busca convertir un espacio en un nuevo eje urbano para peatones y ciclistas.

La iniciativa considera una inversión superior a $22 mil millones y contempla la construcción de un paseo urbano inundable de 5,2 kilómetros, que conectará las comunas de Santiago y Providencia por la ribera sur del lecho canalizado del río.

Al respecto, el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, destacó que la obra permitirá recuperar un espacio histórico para la ciudad. “Esta es una obra recupera un espacio que estuvo abandonado por años y nos acerca a un Santiago más humano”, señaló.

¿Cómo será el proyecto?

Las obras consideran el mejoramiento y ensanchamiento de la actual carpeta de rodado hasta un ancho promedio de 4,8 metros, con espacios diferenciados para peatones y ciclistas.

El proyecto también incorpora zonas de permanencia, vegetación, luminarias y mobiliario urbano a lo largo del recorrido.

Además, contará con seis accesos al paseo: cuatro mediante escaleras equipadas con salvaescaleras electromecánicos y dos a través de rampas, todos con accesibilidad universal.

Desde el Gobierno Regional explicaron que cada acceso se integrará con la ciclovía Mapocho 42K, los parques ribereños y el entorno urbano, facilitando la conexión entre ambos sectores de la capital.