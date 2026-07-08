;

Ambicioso proyecto transformará un histórico sector del río Mapocho: ya comenzó su licitación

El proyecto unirá Santiago y Providencia mediante un recorrido de 5,2 kilómetros que incluirá ciclovías y áreas verdes.

Javiera Rivera

Gobierno de Chile

Gobierno de Chile

El Gobierno Regional Metropolitano inició el proceso de licitación del Paseo Fluvial Río Mapocho, un proyecto que busca convertir un espacio en un nuevo eje urbano para peatones y ciclistas.

La iniciativa considera una inversión superior a $22 mil millones y contempla la construcción de un paseo urbano inundable de 5,2 kilómetros, que conectará las comunas de Santiago y Providencia por la ribera sur del lecho canalizado del río.

Al respecto, el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, destacó que la obra permitirá recuperar un espacio histórico para la ciudad. “Esta es una obra recupera un espacio que estuvo abandonado por años y nos acerca a un Santiago más humano”, señaló.

Revisa también

ADN

¿Cómo será el proyecto?

Las obras consideran el mejoramiento y ensanchamiento de la actual carpeta de rodado hasta un ancho promedio de 4,8 metros, con espacios diferenciados para peatones y ciclistas.

El proyecto también incorpora zonas de permanencia, vegetación, luminarias y mobiliario urbano a lo largo del recorrido.

Además, contará con seis accesos al paseo: cuatro mediante escaleras equipadas con salvaescaleras electromecánicos y dos a través de rampas, todos con accesibilidad universal.

Desde el Gobierno Regional explicaron que cada acceso se integrará con la ciclovía Mapocho 42K, los parques ribereños y el entorno urbano, facilitando la conexión entre ambos sectores de la capital.

ADN

Gobierno de Chile

Contenido patrocinado

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: &#039;Me van a ver muchas veces...&#039;

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: 'Me van a ver muchas veces...'

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

&#039;El final más increíble&#039;: Vin Diesel enciende los motores de &#039;Fast Forever&#039; con un emotivo mensaje desde el set

'El final más increíble': Vin Diesel enciende los motores de 'Fast Forever' con un emotivo mensaje desde el set

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: &#039;usa ropa de 12 meses y tiene 5&#039;

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: 'usa ropa de 12 meses y tiene 5'

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: &#039;Ella estaba a una semana de casarse&#039;

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: 'Ella estaba a una semana de casarse'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad