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Investigan ataque a balazos contra una vivienda en El Bosque: mujer quedó en riesgo vital

La mujer fue baleada cuando se acercó a la entrada de su casa tras escuchar una ráfaga de disparos.

Javiera Rivera

Investigan ataque a balazos contra una vivienda en El Bosque: mujer quedó en riesgo vital

Investigan ataque a balazos contra una vivienda en El Bosque: mujer quedó en riesgo vital

Una mujer de 59 años permanece en riesgo vital luego de resultar gravemente herida durante un ataque armado registrado la noche del martes en la comuna de El Bosque, en la Región Metropolitana.

El hecho ocurrió cerca de las 23:30 horas, cuando la víctima se encontraba junto a su pareja al interior de su vivienda. En ese momento, un grupo de desconocidos efectuó más de 10 disparos desde el exterior del inmueble.

Según informó el fiscal del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Nicolás Núñez, la mujer se acercó a la entrada de la vivienda tras escuchar los disparos y fue alcanzada por varios proyectiles.

Debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladada al Hospital El Pino, donde fue sometida a una intervención quirúrgica. Hasta el último reporte, su estado de salud continuaba siendo crítico.

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Las primeras diligencias permitieron establecer como principal hipótesis que la mujer y su pareja no eran el blanco del ataque, por lo que la Fiscalía mantiene la investigación por el delito de homicidio frustrado.

En paralelo, detectives del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI) realizan peritajes para determinar la dinámica de la balacera, establecer si se utilizó una o más armas de fuego.

De acuerdo con los antecedentes recabados por los investigadores, la mujer no registra antecedentes penales.

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