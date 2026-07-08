Acusación de mentiras y acuerdos secretos: el quiebre interno que sacude al PS en momentos claves de la megarreforma

La presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, rechazó categóricamente las acusaciones de haber sostenido negociaciones a espaldas de la ciudadanía con el Ejecutivo. La controversia política estalló tras las afirmaciones que apuntaban a un supuesto pacto de la directiva para respaldar la invariabilidad tributaria dentro del proyecto de Reconstrucción Nacional.

La tensión interna escaló drásticamente luego de que se difundiera un cuestionamiento público hacia la conducción de la bancada, acusándola de ocultar conversaciones legislativas. Los ataques apuntaron a una presunta colusión con las autoridades de Hacienda para asegurar el congelamiento de impuestos a los grandes capitales por un periodo de 20 años.

El rechazo a las acusaciones de colusión

De acuerdo a una carta oficial dirigida a la militancia, la senadora Vodanovic calificó los ataques de su compañera Daniella Cicardini como afirmaciones falsas y desproporcionadas. Según detalla el documento difundido por la timonel, su participación en las mesas de diálogo en el Senado fue transparente y contó con la presencia de representantes de todo el oficialismo y la Democracia Cristiana.

En el mismo escrito, la líder oficialista recordó que su bancada ha rechazado consistentemente la propuesta económica gubernamental en las distintas comisiones. Según argumentó la parlamentaria en su misiva, su responsabilidad institucional exige dialogar políticamente para intentar atenuar los efectos de una reforma que el propio partido considera nefasta para la economía nacional.

Llamado al orden y la disciplina partidista

Respecto a la filtración del conflicto, las declaraciones de la presidenta del partido lamentaron profundamente que las diferencias internas se expusieran a través de las redes sociales. A través del comunicado, Vodanovic advirtió que ventilar estos reclamos por la prensa, sin un debate previo, daña directamente la capacidad de incidencia de la colectividad frente al gobierno.

Finalmente, el texto partidista incluyó una defensa a su trayectoria y un llamado directo al orden institucional. Según concluye la carta, la dirigenta instó a los parlamentarios a canalizar cualquier reparo exclusivamente a través de la Comisión Política y el Comité Central, exigiendo priorizar la discusión fraterna por sobre las descalificaciones públicas.