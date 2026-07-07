Durará hasta 10 horas: anuncian corte de agua en una comuna de Santiago para este martes 7 de julio / Agencia Uno

Un nuevo corte de agua afectará a la región Metropolitana. Así lo informó Aguas Andinas a través de su sitio web, en donde publicaron que una comuna de la capital se verá afectada con una interrupción del servicio durante la tarde de este martes 7 de julio.

De acuerdo a lo informado por la empresa, la suspensión del suministro se debe a trabajos programados por la empresa para realizar un cambio de válvula.

Cabe señalar que los cortes de agua son en sectores acotados de la comuna, es decir, no en la totalidad de la misma.

En tanto, la interrupción se podría prolongar por hasta 10 horas. A continuación, el horario y el sector afectado de Santiago:

Huechuraba : desde las 15:00 horas de este martes hasta las 01:00 horas del miércoles 8 de julio.