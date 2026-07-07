“No me inhibo de opinar”: Alessandri defiende críticas a la Contraloría tras acusarla de emitir juicios políticos en informe contra Steinert

La controversia en torno al dictamen de la Contraloría General de la República contra la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, sumó un nuevo capítulo político tras las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI). El parlamentario gremialista defendió enérgicamente su derecho a manifestar posturas públicas y acusó al ente fiscalizador de sobrepasarse en sus atribuciones al emitir juicios de carácter político.

La defensa del rol político y el llamado a “cuidar” la institución

Las palabras del líder de la Cámara Baja surgieron como respuesta a los cuestionamientos y posibles censuras que se han levantado en su contra dentro del Congreso por haber criticado abiertamente el fallo del organismo regulador. Frente a esto, el diputado Alessandri descartó que su investidura institucional limite su capacidad de debate público:

“Justamente el presidente de la Cámara dirige la corporación, pero no se inhibe políticamente, no se inhibe académicamente, no se inhibe de opinar“.

El legislador argumentó que, ante las advertencias entregadas por especialistas constitucionales, es su obligación como actor político transparentar dichas inquietudes ante la ciudadanía. “Si uno tiene una reunión con expertos y esos expertos le levantan una alerta, uno tiene la obligación, a mi juicio, de poner esa sobre la mesa”, remarcó.

A pesar de sus duros cuestionamientos al criterio adoptado por la Contraloría, Alessandri matizó su postura señalando la relevancia del organismo para el Estado de Derecho: “Es una institución demasiado importante la Contraloría. Hay que cuidarla. Necesitamos que funcione bien”. Asimismo, tomó distancia del recurso presentado formalmente por Trinidad Steiner para revertir la resolución: “No me compete a mí apoyar el escrito que ella ha presentado. Yo solamente levanté una opinión”.

Comisión investigadora y eventual acusación constitucional en marcha

La defensa de la centroderecha a la exministra Steinert se da en un escenario de alta tensión en el Congreso. El dictamen de Contraloría, que estableció que la exsecretaria de Estado sobrepasó sus atribuciones legales al exigir información reservada a la PDI sobre oficiales vinculados a un caso penal activo, abrió un complejo flanco legislativo.

Mientras Steiner solicita formalmente que la entidad reconsidere el oficio y deje sin efecto la resolución, los partidos de oposición al gobierno iniciaron una fuerte ofensiva que contempla dos vías:

La evaluación de una eventual acusación constitucional en contra de la exjefa de Seguridad Pública.

en contra de la exjefa de Seguridad Pública. La creación de una comisión investigadora encargada de fiscalizar el actuar del Gobierno, determinar si se entregó la debida protección a las policías, si el Ejecutivo estaba al tanto de los requerimientos de la exministra y si sus decisiones constituyen faltas graves a su cargo.

Según confirmaron las bancadas opositoras, ya se cuenta con la recolección de firmas necesaria y se ha fijado como plazo límite el 19 de agosto de 2026 para concretar y hacer avanzar la conformación de esta instancia indagatoria en la sala de la Cámara Baja.