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Millonario robo en Casa Costanera: delincuentes sustraen lentes avaluados en cerca de $600 millones

Sujetos ingresaron a una tienda Sunglass Hut en Vitacura, forzaron el acceso y escaparon con una gran cantidad de productos. La PDI investiga una posible planificación previa.

Juan Castillo

Agencia Uno | Referencial

Agencia Uno | Referencial

Un millonario robo afectó a la tienda Sunglass Hut ubicada al interior del centro comercial Casa Costanera, en la comuna de Vitacura, luego de que un grupo de delincuentes ingresara al local y sustrajera productos avaluados preliminarmente en cerca de $600 millones.

El hecho ocurrió durante la noche del lunes, cuando los locales comerciales del recinto ya se encontraban cerrados, aunque algunos restaurantes aún mantenían atención de público.

Según los primeros antecedentes, los sujetos habrían ingresado por el estacionamiento -2 del centro comercial y luego se trasladaron hasta el primer subterráneo, donde se ubica la óptica afectada.

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La investigación quedó a cargo de la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones, que trabaja para identificar a los responsables, quienes hasta ahora permanecen prófugos.

Una de las líneas indagadas apunta a una posible planificación previa del robo, considerando la forma en que actuaron los involucrados.

De acuerdo con la información preliminar, al menos dos sujetos vestían ropa similar a la utilizada por trabajadores del recinto, con lo que habrían intentado pasar desapercibidos. Una vez dentro, sustrajeron una gran cantidad de lentes y utilizaron bolsas para retirar las especies.

El robo fue descubierto recién durante la mañana de este martes, cuando trabajadores de Sunglass Hut llegaron al lugar para iniciar su jornada laboral y alertaron a los equipos de seguridad del centro comercial y a Carabineros.

Otro antecedente bajo análisis es una pelea registrada en otro sector de Casa Costanera mientras se desarrollaba el ingreso a la tienda. Los investigadores indagan si ese hecho pudo haber sido coordinado para distraer al personal de seguridad y facilitar la acción de los delincuentes.

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